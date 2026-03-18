Újra üzent az UniCredit vezére, rántott is vele egyet a Commerzbank árfolyamán

Orcel a Morgan Stanley londoni befektetői konferenciáján elmondta, hogy az ajánlat elsődleges célja a patthelyzet megtörése. Ez az állapot azóta áll fenn, hogy az UniCredit 2024 szeptemberében részesedést szerzett a Commerzbankban.

Az ajánlat lényege, hogy megnyissunk egy tizenkét hetes tárgyalási ablakot, és kiterítsük a lapjainkat

- fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette: ha a tárgyalások minden érintett számára elégedettséget hozó eredményre vezetnek,

az ajánlat feltételei felülvizsgálhatók lennének. Jelenleg azonban nem terveznek ilyesmit.

A Commerzbank részvényárfolyama Orcel szavai nyomán 6,7 százalékot is emelkedett szerdán, jelenleg 3,7 százalékos pluszban áll. Ez az érték így is jóval meghaladja a német pénzügyi felügyelet közreműködésével várhatóan kialakuló 30,8 eurós ajánlati árat. Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója kedden, ugyanezen a konferencián kifogásolta az olasz bank eljárását. Szerinte az UniCredit soha nem kereste meg őket részletes javaslattal, és nem osztotta meg velük az egyesülésre vonatkozó elképzeléseit.

Az UniCredit az ajánlattól csak kis mértékben várja jelenlegi, közel 30 százalékos részesedésének növekedését. Ennek a pakettnek egy részét az olasz bank származtatott ügyleteken keresztül birtokolja. A német szabályozás értelmében, ha az UniCredit átlépi a 30 százalékos küszöböt, a nyílt piacon már szabadon vásárolhat további Commerzbank-részvényeket. Az ajánlattétel eredménye júniusban, vagy nem sokkal utána várható, a tranzakció tényleges lezárása azonban a szükséges hatósági engedélyek miatt csak 2027 első felében valószínű.

Orcel mindenesetre jelezte, hogy az UniCredit a jövőben a Commerzbank legnagyobb befektetőjeként jóval aktívabban és nyilvánosabban fogja képviselni az érdekeit. "

Sokkal nyíltabbak és proaktívabbak leszünk abban, hogy mit akarunk, és azt miért akarjuk

- hangsúlyozta a vezérigazgató.

A BNP Paribas ezzel szemben egyértelműen elhatárolódott a nagyszabású, határokon átnyúló felvásárlásoktól. A francia bank németországi vezetője, Lutz Diederichs kedden kijelentette, hogy inkább a kisebb, könnyebben integrálható akvizíciókat részesítik előnyben. "Ez határozottan nem a mi megközelítésünk" - mondta az UniCredit lépésére utalva.

Orcel a konferencián az olasz bankszektorra is kitért. Elmondta, hogy jelenleg a Commerzbank-ügylet élvez prioritást a hazai akvizíciókkal szemben, de az itáliai piaci konszolidáció a jövőben további lehetőségeket kínálhat. Példaként három közepes méretű olasz bankcsoportot említett: a Banco BPM-et, a Monte dei Paschi di Sienát és a BPER-t. Ezeknél elméletileg felmerülhet az egyesülés lehetősége.

A meghatározó részvényesek eltérő érdekei miatt azonban egyelőre egyiknél sem látszik nyitottság a tárgyalásokra.

A Monte dei Paschi helyzetét ugyanakkor "képlékenyebbnek" nevezte, tekintettel az ott hamarosan esedékes vezérigazgató-váltásra.

Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

