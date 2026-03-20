Kalapács alá kerülhet a pénzvilág egyik legbefolyásosabb dinasztiájának évszázados bankja

A végleges döntés várhatóan azután születik meg, hogy a VIG az év második felében lezárja a Nürnberger Versicherung felvásárlását. Jelenleg ugyanis a Nürnberger a bank tulajdonosa. A Fürst Fugger Privatbank közel 7 milliárd eurós vagyont kezel. Ügyfelei nagyrészt tehetős magánszemélyek, akiket egy közvetítői hálózaton keresztül szolgálnak ki. A VIG belső értékelése alapján

a bank mintegy 120 millió eurót érhet.

Az európai bankpiaci licencek iránti fokozott érdeklődés azonban még feljebb hajthatja ezt az árat. Az érintett felek, vagyis a VIG, a Fürst Fugger és a Nürnberger nem kívánták kommentálni az értesülést.

A pénzintézet székhelye Augsburgban, a Fugger család reneszánsz palotájában található. A dinasztia a 15. és 16. században emelkedett Európa legbefolyásosabb bankárcsaládjai közé. Fénykorukban nemesfémbányákat, kereskedőházakat és bankokat működtettek szerte a kontinensen. Kölcsöneikkel a Habsburgok felemelkedését is támogatták, befolyásuk pedig a Vatikántól kezdve az európai nemességig terjedt. Pénzügyi hatalmuk a 17. században hanyatlott le, miután Spanyolország többször is államcsődöt jelentett. Érdekesség, hogy a Habsburgok a mai napig csillagászati összegekkel tartoznak a Fuggereknek. Ezt az adósságot azonban a bécsi kongresszus óta senki sem próbálta meg behajtani.

A család leszármazottai napjainkban 3200 hektárnyi németországi erdőbirtokból és egyéb vagyontárgyakból tartják fenn magukat. Ebből a vagyonból finanszírozzák a különböző jótékonysági programjaikat is. Ezek közé tartozik a világ egyik első szociális lakásprojektje, az 500 éves augsburgi Fuggerei. A telep 150 lakója ma is mindössze évi 88 eurócentet, azaz nagyjából egy korabeli rajnai guldennek megfelelő összeget, valamint napi három imát fizet lakbérként.

A Fürst Fugger Privatbankot 1954-ben Friedrich Carl Fürst Fugger-Babenhausen alapította. Eredeti célja az volt, hogy a család pénzügyeit egy saját intézményen belül kezeljék. A bankot 1999-ben felvásárolta a Nürnberger biztosító, ám azóta is a család évszázados történelmi örökségével vonzza az ügyfeleket. A pénzintézet jelenleg 144 főt foglalkoztat, és 2024-ben 13,6 millió eurós nettó nyereséget könyvelt el.

