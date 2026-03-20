Kalapács alá kerülhet a pénzvilág egyik legbefolyásosabb dinasztiájának évszázados bankja

A végleges döntés várhatóan azután születik meg, hogy a VIG az év második felében lezárja a Nürnberger Versicherung felvásárlását. Jelenleg ugyanis a Nürnberger a bank tulajdonosa. A Fürst Fugger Privatbank közel 7 milliárd eurós vagyont kezel. Ügyfelei nagyrészt tehetős magánszemélyek, akiket egy közvetítői hálózaton keresztül szolgálnak ki. A VIG belső értékelése alapján
a bank mintegy 120 millió eurót érhet.
Az európai bankpiaci licencek iránti fokozott érdeklődés azonban még feljebb hajthatja ezt az árat. Az érintett felek, vagyis a VIG, a Fürst Fugger és a Nürnberger nem kívánták kommentálni az értesülést.
A pénzintézet székhelye Augsburgban, a Fugger család reneszánsz palotájában található. A dinasztia a 15. és 16. században emelkedett Európa legbefolyásosabb bankárcsaládjai közé. Fénykorukban nemesfémbányákat, kereskedőházakat és bankokat működtettek szerte a kontinensen. Kölcsöneikkel a Habsburgok felemelkedését is támogatták, befolyásuk pedig a Vatikántól kezdve az európai nemességig terjedt. Pénzügyi hatalmuk a 17. században hanyatlott le, miután Spanyolország többször is államcsődöt jelentett. Érdekesség, hogy a Habsburgok a mai napig csillagászati összegekkel tartoznak a Fuggereknek. Ezt az adósságot azonban a bécsi kongresszus óta senki sem próbálta meg behajtani.
A család leszármazottai napjainkban 3200 hektárnyi németországi erdőbirtokból és egyéb vagyontárgyakból tartják fenn magukat. Ebből a vagyonból finanszírozzák a különböző jótékonysági programjaikat is. Ezek közé tartozik a világ egyik első szociális lakásprojektje, az 500 éves augsburgi Fuggerei. A telep 150 lakója ma is mindössze évi 88 eurócentet, azaz nagyjából egy korabeli rajnai guldennek megfelelő összeget, valamint napi három imát fizet lakbérként.
A Fürst Fugger Privatbankot 1954-ben Friedrich Carl Fürst Fugger-Babenhausen alapította. Eredeti célja az volt, hogy a család pénzügyeit egy saját intézményen belül kezeljék. A bankot 1999-ben felvásárolta a Nürnberger biztosító, ám azóta is a család évszázados történelmi örökségével vonzza az ügyfeleket. A pénzintézet jelenleg 144 főt foglalkoztat, és 2024-ben 13,6 millió eurós nettó nyereséget könyvelt el.
Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Azon szövetségi rendszer esik szét, amely 1945 óta támogatta az USA globális vezető szerepét.
Fájdalmas veszteség a hackereknek: egy csapásra négy erős fegyverüket semmisítették meg
Nemzetközi összefogás kellett hozzá.
Lehullott a lepel egy zsugorított termék árazásáról
Látszik, mennyivel kerül többe.
Oroszország drámai szigorítást vezetett be: diplomaták kongatják a vészharangot a Kreml húzása miatt
A belpolitikai kontroll megtartása a cél.
Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború
Félremehet a profik kedvenc stratégiája.
Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe
Egyetlen két órás szeánsz hozta felszínre a feszültségeket.
Kőkemény ultimátumot adott Orbán Viktor az uniós csúcson, hiába a tagállamok ellenállása
A magyar miniszterelnök a Portfolio több kérdésére is válaszolt.
Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben
Robert Fico üzent.
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?