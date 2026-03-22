Régiós startup hubbá válhat Budapest? - Az ördög a részletekben rejlik

Tavaly december elsején a hazai ökoszisztéma egyik fő találkozási pontjának számító First Monday eseményen a Startup Hungary és a HVCA (Hungarian Venture Capital Association) közös szervezésű kerekasztal-beszélgetésén mutatták be a Legal Library névre hallgató mintadokumentum-tárat. A mintadokumentumok több éves nemzetközi kutatás és hazai szakmai munka kiváló eredményeként születtek meg széleskörű összefogásban és céljuk, hogy a nemzetközi jó példákat követve a hazai piacon is egységes, áttekinthető és könnyen elérhető jogi erőforrások mentén vonjanak be tőkét az alapítók és fektessenek be a befektetők.

De miért is fontos egyáltalán, hogy legyen egy széles körben ismert és használt dokumentumtár?

Ahogy itthon, úgy a világ legtöbb országában a startup ökoszisztéma egyszerű dinamikára épül. Intézményi és angyalbefektetők keresik a (számukra) lehető legkedvezőbb befektetési lehetőségeket a regionális piacon elérhető startupok közül és egy üzleti szkander eredményeként a számukra legkedvezőbb feltételrendszerrel szeretnének befektetni. Mindennek prózaian egyszerű célja, hogy egy sikeres exit során a lehető legtöbb pénzt és hírnevet tudják begyűjteni maguknak. A startup befektetések azonban nem egy félkarú rabló dinamikájára működnek ahol egy pörgetésből is meg lehet gazdagodni, hanem sokkal inkább egy sakkjátszmához hasonlítanak, ahol minden lépés hatással van a következő (befektetési) körben elérhető lépésekre és variációkra. Ha egy befektető sikeres szeretne lenni, amely ugye a startup alapító sikere nélkül elvi szinten is lehetetlen, akkor bizony el kell fogadnia, hogy a kevesebb “csináld magad” jogi megoldás és egyedi kikötés a szerződésben a jövőben több sikerhez fog vezetni.

Az utóbbi időszakban sajnos számos olyan történetet láttam én is személyesen, ahol egy-egy szakmaiatlan, vagy sok esetben csak nem átgondolt döntés miatt “túlnyerte” magát a befektető és olyan feltételrendszert, tulajdonrészt, vagy cégértékelést fogadtatott el az alapítóval, ami a jövőben ellehetetleníti a startupot. Bármennyire is örül egy befektető, hogy az adott körben ő be van biztosítva a jogok és döntési lehetőségek terén, lehet hogy a jövőben pont ezek a “barkácsolt” elemek fogják a startup végét jelenteni, amikor egy érdeklődő befektető a tárgyaláson feláll az asztaltól a korábbi term sheet (befektetési feltételrendszer), vagy a cap table (tulajdonosi struktúra) láttán.

Ebben a tekintetben tényleg kvantumugrásnak tűnik a Startup Hungary és a HVCA együttműködésében létrejött dokumentumtár, azonban

a hazai ökoszisztéma sajnos több sebből és jobban vérzik annál, hogy azt egy dokumentumtár publikálása meg tudná gyógyítani.

Az elmúlt napokban számos emberrel beszéltem, akik egymástól függetlenül ugyanazt a problémát vetették fel. A hazai startup ökoszisztéma töredezett és a szereplők közötti együttműködés mértéke elégtelen. Mi az amit látok jelenleg? Egy kisebb falu méretével felérő ökoszisztéma, amiben mindenki jobban tudja a másiknál. Valahogy itthon kialakult egy olyan helyzet, hogy az apró ország apró ökoszisztémája is fel tudott bomlani még kisebb közösségekre, amelyek egyik legfőbb tevékenysége a másik szakmai megközelítésének kritizálása. Legyen szó az állami vs piaci forrásokról szóló vitáról, a digitális kkv vs. startup vitáról, vagy a kevés startup vs. kevés tőke vitáról, mind ugyanarra fut ki. Ahelyett, hogy a startup ökoszisztémát jelentő pite méretének és finomságának növelésére fókuszálnánk, azzal vagyunk elfoglalva, hogy melyik szomszédnál zöldebb a fű és melyiknél van kicsit kiégve.

A hazai startup ökoszisztéma egyik nagy kihívása - a fentebb említett civakodó dinamikán kívül - az a szükséges információ létrejötte és disszeminációja. Ameddig a startup alapítóink az első pár évben saját bőrükön tapasztalják meg az oktatási rendszer és az ökoszisztéma hiányosságait, valamint a sikeres vállalkozói és üzletember közegből érkező új angyalbefektetők az első években tapasztalati úton tanulják az ipart, addig sajnos

erősen kételkednem kell abban, hogy Budapestből rövid távon regionális startup hub alakulna.

Sajnos jelenleg leginkább az angolszász startup kultúrát bemutató podcastek, kerekasztal-beszélgetések és blog bejegyzések adják a hazai közösség tájékozódási pontját, míg az itthon létrejövő régió-specifikus nemzetközi színvonalú információk, tudásanyagok és kezdeményezések legtöbbször a közösségi összefogás és implementálás hiányában a “pedig ez is egy jó ötlet volt” dombon végzik. Bár számtalan jó és támogatandó kezdeményezést látok a piacon, például a STRT Akadémia évente megszervezett angyalbefektetői képzése, a NIÜ startup ökoszisztéma szereplőket és eseményeket összesítő weboldala, az egyetemeken átívelően megjelenő ECC Hungary diákszervezet, vagy a jelen cikkben is bemutatott Legal Library dokumentumtár, sajnos ezeknek a pozitív hatása mindaddig nem tud ökoszisztéma és ország szinten jelentkezni, ameddig össze nem fogunk a közös implementáció és skálázás érdekében.

A problémákon való kesergés helyett nézzük viszont a lehetőségeket

Az elmúlt időszakban több fontos lépés is történt az ökoszisztéma fejlődésében. A HVCA és a Nemzeti Innovációs Ügynökség után a HunBAN (Hungarian Business Angel Network) is átvette a Legal Library dokumentumait és belső felületén elérhetővé tette az angyalbefektetői közösségének. Ezenfelül nem csak a HunBAN kezdte meg kampányát, mellyel a sikeres vállalkozókat és üzletembereket kívánja meggyőzni a szakmai tudásuk és vagyonuk befektetéséről, hanem a Startup Hungary is sikeresen bővítette Founder Boardját. Mi több, az ökoszisztémában elindult egy rendszeres, állami, piaci és non-profit szereplőket is magába foglaló egyeztetés az egyedi kezdeményezések összehangolásáról és a szinergiák kihasználásáról.

Bár az út még hosszú és rögökkel teli, egyet kell értenem abban Istvánnal, hogy a Legal Library kezdeményezés egy példaértékű lépés, amely reményeim szerint mérföldkőként fogja hirdetni az együttműködésből és nemzetközi jó gyakorlatok hazai befogadásából létrejövő ökoszisztéma-szintű sikereket.

A szerző a HunBAN - Magyar Üzleti Angyal Egyesület operatív menedzsere

