Régiós startup hubbá válhat Budapest? - Az ördög a részletekben rejlik

Tavaly december elsején a hazai ökoszisztéma egyik fő találkozási pontjának számító First Monday eseményen a Startup Hungary és a HVCA (Hungarian Venture Capital Association) közös szervezésű kerekasztal-beszélgetésén mutatták be a Legal Library névre hallgató mintadokumentum-tárat. A mintadokumentumok több éves nemzetközi kutatás és hazai szakmai munka kiváló eredményeként születtek meg széleskörű összefogásban és céljuk, hogy a nemzetközi jó példákat követve a hazai piacon is egységes, áttekinthető és könnyen elérhető jogi erőforrások mentén vonjanak be tőkét az alapítók és fektessenek be a befektetők.
De miért is fontos egyáltalán, hogy legyen egy széles körben ismert és használt dokumentumtár?
Ahogy itthon, úgy a világ legtöbb országában a startup ökoszisztéma egyszerű dinamikára épül. Intézményi és angyalbefektetők keresik a (számukra) lehető legkedvezőbb befektetési lehetőségeket a regionális piacon elérhető startupok közül és egy üzleti szkander eredményeként a számukra legkedvezőbb feltételrendszerrel szeretnének befektetni. Mindennek prózaian egyszerű célja, hogy egy sikeres exit során a lehető legtöbb pénzt és hírnevet tudják begyűjteni maguknak. A startup befektetések azonban nem egy félkarú rabló dinamikájára működnek ahol egy pörgetésből is meg lehet gazdagodni, hanem sokkal inkább egy sakkjátszmához hasonlítanak, ahol minden lépés hatással van a következő (befektetési) körben elérhető lépésekre és variációkra. Ha egy befektető sikeres szeretne lenni, amely ugye a startup alapító sikere nélkül elvi szinten is lehetetlen, akkor bizony el kell fogadnia, hogy a kevesebb “csináld magad” jogi megoldás és egyedi kikötés a szerződésben a jövőben több sikerhez fog vezetni.
Az utóbbi időszakban sajnos számos olyan történetet láttam én is személyesen, ahol egy-egy szakmaiatlan, vagy sok esetben csak nem átgondolt döntés miatt “túlnyerte” magát a befektető és olyan feltételrendszert, tulajdonrészt, vagy cégértékelést fogadtatott el az alapítóval, ami a jövőben ellehetetleníti a startupot. Bármennyire is örül egy befektető, hogy az adott körben ő be van biztosítva a jogok és döntési lehetőségek terén, lehet hogy a jövőben pont ezek a “barkácsolt” elemek fogják a startup végét jelenteni, amikor egy érdeklődő befektető a tárgyaláson feláll az asztaltól a korábbi term sheet (befektetési feltételrendszer), vagy a cap table (tulajdonosi struktúra) láttán.
Ebben a tekintetben tényleg kvantumugrásnak tűnik a Startup Hungary és a HVCA együttműködésében létrejött dokumentumtár, azonban
a hazai ökoszisztéma sajnos több sebből és jobban vérzik annál, hogy azt egy dokumentumtár publikálása meg tudná gyógyítani.
Az elmúlt napokban számos emberrel beszéltem, akik egymástól függetlenül ugyanazt a problémát vetették fel. A hazai startup ökoszisztéma töredezett és a szereplők közötti együttműködés mértéke elégtelen. Mi az amit látok jelenleg? Egy kisebb falu méretével felérő ökoszisztéma, amiben mindenki jobban tudja a másiknál. Valahogy itthon kialakult egy olyan helyzet, hogy az apró ország apró ökoszisztémája is fel tudott bomlani még kisebb közösségekre, amelyek egyik legfőbb tevékenysége a másik szakmai megközelítésének kritizálása. Legyen szó az állami vs piaci forrásokról szóló vitáról, a digitális kkv vs. startup vitáról, vagy a kevés startup vs. kevés tőke vitáról, mind ugyanarra fut ki. Ahelyett, hogy a startup ökoszisztémát jelentő pite méretének és finomságának növelésére fókuszálnánk, azzal vagyunk elfoglalva, hogy melyik szomszédnál zöldebb a fű és melyiknél van kicsit kiégve.
A hazai startup ökoszisztéma egyik nagy kihívása - a fentebb említett civakodó dinamikán kívül - az a szükséges információ létrejötte és disszeminációja. Ameddig a startup alapítóink az első pár évben saját bőrükön tapasztalják meg az oktatási rendszer és az ökoszisztéma hiányosságait, valamint a sikeres vállalkozói és üzletember közegből érkező új angyalbefektetők az első években tapasztalati úton tanulják az ipart, addig sajnos
erősen kételkednem kell abban, hogy Budapestből rövid távon regionális startup hub alakulna.
Sajnos jelenleg leginkább az angolszász startup kultúrát bemutató podcastek, kerekasztal-beszélgetések és blog bejegyzések adják a hazai közösség tájékozódási pontját, míg az itthon létrejövő régió-specifikus nemzetközi színvonalú információk, tudásanyagok és kezdeményezések legtöbbször a közösségi összefogás és implementálás hiányában a “pedig ez is egy jó ötlet volt” dombon végzik. Bár számtalan jó és támogatandó kezdeményezést látok a piacon, például a STRT Akadémia évente megszervezett angyalbefektetői képzése, a NIÜ startup ökoszisztéma szereplőket és eseményeket összesítő weboldala, az egyetemeken átívelően megjelenő ECC Hungary diákszervezet, vagy a jelen cikkben is bemutatott Legal Library dokumentumtár, sajnos ezeknek a pozitív hatása mindaddig nem tud ökoszisztéma és ország szinten jelentkezni, ameddig össze nem fogunk a közös implementáció és skálázás érdekében.
A problémákon való kesergés helyett nézzük viszont a lehetőségeket
Az elmúlt időszakban több fontos lépés is történt az ökoszisztéma fejlődésében. A HVCA és a Nemzeti Innovációs Ügynökség után a HunBAN (Hungarian Business Angel Network) is átvette a Legal Library dokumentumait és belső felületén elérhetővé tette az angyalbefektetői közösségének. Ezenfelül nem csak a HunBAN kezdte meg kampányát, mellyel a sikeres vállalkozókat és üzletembereket kívánja meggyőzni a szakmai tudásuk és vagyonuk befektetéséről, hanem a Startup Hungary is sikeresen bővítette Founder Boardját. Mi több, az ökoszisztémában elindult egy rendszeres, állami, piaci és non-profit szereplőket is magába foglaló egyeztetés az egyedi kezdeményezések összehangolásáról és a szinergiák kihasználásáról.
Bár az út még hosszú és rögökkel teli, egyet kell értenem abban Istvánnal, hogy a Legal Library kezdeményezés egy példaértékű lépés, amely reményeim szerint mérföldkőként fogja hirdetni az együttműködésből és nemzetközi jó gyakorlatok hazai befogadásából létrejövő ökoszisztéma-szintű sikereket.
A szerző a HunBAN - Magyar Üzleti Angyal Egyesület operatív menedzsere
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zsiday Viktor füzete, amiből minden befektető csak tanulhat - Hogyan lehet nagyot nyerni krach idején?
Ismét kiadtuk Zsiday Viktor klasszikusát.
Drámai szám bukkant elő: az iszlamista rezsim durván elkéri az árát az engedékenységnek
Nekiugranak az eddigi rendnek.
Ritkán látott felmelegedés: pillanatok alatt 35 fokot nőtt a hőmérséklet Amerikában
Még csak most jön a java.
Komoly fordulat közeleg az energiapiacon: ebből a CATL és a BYD sem akar kimaradni
Van, ahol ez már komoly problémát okoz.
Nyomás alatt a dollár, de nem azért, amiért hinnéd
Észbe kaptak a jegybankok.
Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben
A trumpi politika jár ebben az élen.
Hatalmasat tévedett Amerika: olyasmi indult meg a lebombázott országban, amire senki sem számított
Teljesen más volt a terv.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?