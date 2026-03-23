Módosíthat ajánlatán az UniCredit, három lehetőséget mérlegel a bankcsoport

Az UniCredit múlt hétfőn jelentette be 35 milliárd eurós részvénycsere-ajánlatát a Commerzbank részvényeseinek, amellyel a jelenleg 30 százalék alatti Commerzbank-részesedését kívánja növelni. A tervek szerint 0,485-ös cserearányt határoznának meg, ami mindössze 4 százalékos prémiumot jelent a bejelentés előtti árfolyamhoz képest.

Az olasz bank eredetileg arra számított, hogy az alacsony prémium korlátozza majd az ajánlat elfogadásának arányát. Így a részesedésük éppen csak átlépné a 30 százalékos küszöböt, a következő évben pedig már szabadon vásárolhatnának további részvényeket a nyílt piacon.

Az Il Messaggero szerint három lehetőséget mérlegel most a bank:

az első opció értelmében az UniCredit 0,50-0,52-re emelhetné a cserearányt, miközben a vételár 20-30 százalékát készpénzben egyenlítené ki. Ez 8-12 milliárd eurós készpénzkiadást és 10-15 százalékos prémiumot jelentene, a második lehetőség alapján a vételár 40-50 százalékát készpénzben ajánlanák fel, és a prémium 15-20 százalékra emelkedne, egy harmadik forgatókönyv szerint a Commerzbank részvényesei maguk választhatnának, hogy nagyobb arányban kérnek-e készpénzt vagy részvényt. Ezt egy minimális árszint meghatározásával is kiegészíthetnék, amely legalább 15 százalékos prémiumot biztosítana.

Andrea Orcel vezérigazgató már szerdán jelezte:

az UniCredit kész javítani az ajánlatán,

amennyiben a Commerzbankkal folytatott tárgyalások során sikerül kialakítani egy közös jövőképet.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ