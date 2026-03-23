Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: még többen vehetik igénybe a programot
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: még többen vehetik igénybe a programot

"A 3 százalékos otthonteremtési hitelt ki fogjuk terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is" – jelentette be a kormány Facebook-oldalán a miniszterelnök.
Panyi Miklós államtitkár szintén a hétvégén megjelent tájékoztatása szerint „az Otthon Start hasít”:

  • több mint 55 ezer igénylőnél jár a program,
  • a hitelfolyósítások száma meghaladta a 30 ezret,
  • 10 forint kihelyezett lakáshitelből 7 forint, míg 10 lakásvásárlásból 4 otthon startos,
  • a program ráadásul még a bérleti díjakat is megfogta, olyan fordulat következett be, amire a Covid óta nem volt példa.

A Bankmonitor felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályok szerint az érdeklődőknek legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük. Ekkor még a jogviszonyok széles körét elfogadják, például a külföldi munkaviszonyon alapuló jogviszonyt is. A mostani előírások alapján az igénylést megelőző utolsó fél évben viszont még szigorúbb feltételeket kell teljesíteni, ekkor főszabály szerint már magyar munkaviszonnyal, vállalkozói jogviszonnyal kell rendelkeznie az érdeklődőknek.

Orbán Viktor Facebook üzenete alapján ez a helyzet változna meg a jövőben: a kiírás alapján ugyanis a külföldön dolgozó fiatalok is jogosultak lehetnének az Otthon Start hitelre. Arról nincs információ még, hogy pontosan mit is jelentene ez a változás, és mit várnának el a külföldön dolgozó fiataloktól a hitel felvételével kapcsolatban. Elképzelhető, hogy a kölcsönfelvételt követően kellene egy bizonyos határidőn belül hazaköltözniük és munkaviszonyt létesíteniük.

Otthon Start: egyelőre híre-hamva sincs a tervasztalos lakáshiteleknek

A házaspárok esetében ma is elegendő az egyik félnek megfelelnie a tb-jogviszonyra vonatkozó előírásoknak. A pár ugyanazon tagjának kell teljesítenie az első lakásszerzésre vonatkozó előírásokat is.

Nem ismerni még a pontos részletszabályokat, de abból lehet kiindulni, hogy a jövően a külföldön dolgozók is megkaphatják az támogatott hitelt bizonyos feltételek teljesítése esetén.

Argyelán József, a Bankmonitor szakértője szerint azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bankok bírálati előírásainak is meg kell felelnie az érdeklődőknek. Márpedig a bankok eltérő módon kezelik a külföldi jövedelmeket. Simán elutasíthatnak egy nem megfelelő országból származó jövedelem mellett az Otthon Start kérelmet úgy is, hogy a jogszabályi tb-jogviszonyra vonatkozó előírásoknak már megfelel az érdeklődő.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

