Otthon Start: egyelőre híre-hamva sincs a tervasztalos lakáshiteleknek

Az új jogintézmény lehetővé teszi, hogy a vevők már az építkezés kezdeti szakaszában tulajdont szerezzenek leendő lakásukon, elméletben megnyitva az utat a korai hitelfolyósítás előtt is.

A bankok eddigi visszajelzései alapján egyértelmű: kockázatkezelési szempontjaik felülírják azt a jogalkotói szándékot, hogy már az alapozás pillanatában megnyissák a finanszírozási csapokat, ugyanis

nem alkalmaznak szakaszos folyósítást,

így az ügyfelek az új szabályozás lehetséges előnyeit egyelőre nem érzékelik. A hitel kifizetése csak akkor történik meg, ha az ingatlan már teljes mértékben elkészült, rendelkezik jogerős használatbavételi engedéllyel, valamint megtörtént az albetétesítés is. Ez lényegében kizárja az építkezés alatti finanszírozást, amelyet a szabályozás éppen ösztönözni kívánt.

Bár a jogszabály akár 3 (+1) éves kifutást is biztosítana a projektek számára, a bankok jellemzően ennél rövidebb rendelkezésre tartási idővel dolgoznak.

A legtöbb pénzintézet legfeljebb 2 éves időszakra biztosítja, hogy fenntartja az igénylő számára a hitelkeretet.

Ennél azonban rövidebb határidők is előfordulnak, például

a CIB Bank 11 hónapot,

az MBH Bank 540 napot, míg

az UniCredit Bank 12 hónapot kínál,

opcionális hosszabbítással.

Amennyiben tehát az építkezés elhúzódik, a bank a hitelbírálati folyamat ismételt lefolytatását írhatja elő. Ez új jövedelemvizsgálatot, a dokumentumok ismételt benyújtását, valamint új értékbecslést is jelenthet. Komoly kockázatot hordoz ugyanakkor, hogy az újraértékelés során az ügyfél hitelképessége akár kedvezőtlenül is változhat, ami a hitelfeltételek romlásához is vezethet.

„Az új jogi keretrendszer és a banki gyakorlat között jelentős eltérés mutatkozik. Bár a szabályozás célja a lakásépítések felgyorsítása és a vevők korábbi finanszírozáshoz jutása,

a bankok egyelőre kiváró álláspontot képviselnek a kockázatok kezelése kapcsán. A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek annak eldöntésében, hogy a gyakorlat mennyiben közelít majd a jogalkotói szándékhoz

- fogalmazott Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

