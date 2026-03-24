Jamie Dimon szerint hatalmas hibát követett el Amerika, az iráni háború megnyerése nagy hasznot hozna

Dimon a Palantir igazgatójával, a volt kongresszusi képviselő Mike Gallagherrel folytatott beszélgetésében kifejtette, hogy a térség kulcsszereplői – Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, az Egyesült Államok és Izrael – érdekei mára összehangolódtak. "
A hozzáállás már nem olyan, mint húsz évvel ezelőtt. Ma már mindenki békét akar
– fogalmazott a vezérigazgató.
Dimon a békepártiságát gazdasági érvekkel is alátámasztotta. Kiemelte, hogy a Perzsa-öböl államaiba évek óta áramló közvetlen külföldi tőkebefektetések stabilitás nélkül könnyen elapadhatnak. "
Nem engedhetik meg maguknak, hogy a szomszédos országok ballisztikus rakétákat lőjenek az adatközpontjaikra
– mondta.
A bankár éles kritikával illette az Egyesült Államok iparpolitikáját is. Elmondása szerint tavaly egy 1500 milliárd dolláros kezdeményezés elindításával az volt a fő motivációja, hogy az ország "rendet tegyen" a nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú ágazatokban. Példaként a lőszergyártás elégtelen kapacitásait hozta fel, majd hozzátette:
Olyanok lettünk, mint Európa. Képtelenek vagyunk változtatni a költségvetésen és a beszerzési folyamatokon.
Dimon szerint az Egyesült Államok
kormánya és vállalati szektora "hatalmas hibát követett el" a Kínával ápolt kapcsolataiban az elmúlt évtizedekben,
Amerika ugyanis kritikus fontosságú alkatrészek terén vált függővé az ázsiai országtól. A bankvezér úgy véli, az amerikaiaknak számolniuk kell azzal a forgatókönyvvel is, hogy egy napon fegyveres konfliktus alakulhat ki Tajvan miatt.
"El kell ismernünk, hogy bizonyos dolgokat mesteri szinten végeznek, például ahogy akkumulátorokat, autókat, drónokat és hajókat gyártanak
– mondta. Végezetül hozzátette, hogy az ukrajnai és az iráni háború megnyerése "rendkívül hasznos lenne" a Kínával szembeni amerikai pozíció erősítésében.
Címlapkép forrása: Leigh Vogel/Getty Images The Hill & Valley Forum
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
