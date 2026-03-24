Ketyeg az adósságbomba: milliós tömeg eshet csapdába a diákhitelével

Az előző adminisztráció által indított Saving on a Valuable Education (SAVE) elnevezésű törlesztési program eredeti célja a diákhitel-adósok havi terheinek jelentős csökkentése volt. A kezdeményezés körüli jogi viták miatt a résztvevők 2024 júliusától kamatmentes törlesztési moratóriumot élveztek.

Tavaly augusztus óta azonban ismét halmozódik a kamat a tartozásukon.

A Trump-kormányzat eddig jóváhagyta a moratórium fenntartását, de várhatóan hamarosan kivezeti ezt az intézkedést is.

A SAVE programban maradt adósok számára az anyagi következmények egyre súlyosabbak. Mark Kantrowitz felsőoktatási szakértő számításai szerint az átlagos résztvevő mintegy 57 ezer dolláros tartozással rendelkezik, amelyre 6,7 százalékos éves kamat rakódik. Ez azt jelenti, hogy az érintettek adóssága tavaly augusztus óta fejenként több mint 2500 dollárral nőtt. Ráadásul a moratórium ideje alatt teljesített befizetések nem számítanak bele a különböző adósságelengedési programokba. Ilyen például a közalkalmazotti adósságelengedési program (Public Service Loan Forgiveness) is.

Több oka is van annak, hogy az adósok miért nem lépnek ki a hivatalosan már megszűnt programból:

egyesek úgy vélik, hogy egy másik konstrukció keretében már nem tudnák kigazdálkodni a havi részleteket,

mások egyszerűen nincsenek tisztában a SAVE jelenlegi jogi keretrendszerével,

sokan pedig már benyújtották az átjelentkezési kérelmüket, de az amerikai Oktatási Minisztérium még nem dolgozta fel ezeket, hatalmas a feldolgozatlan ügyirat-mennyiség.

A szakértők szerint

jelenleg a jövedelemarányos törlesztési program (Income-Based Repayment, IBR) a legjobb elérhető alternatíva.

Ez a konstrukció szintén az adós jövedelméhez igazítja a havi törlesztőrészletet, és bizonyos idő elteltével adósságelengedéshez is vezethet. Fontos különbség azonban a két rendszer között, hogy míg a SAVE a szabadon elkölthető jövedelem 5 százalékát vette alapul, addig az IBR 10 százalékot, sőt, régebbi hitelek esetében akár 15 százalékot is elvonhat. A rendkívül alacsony jövedelműek számára ugyanakkor akár havi 13 dolláros törlesztőrészlet elérése is lehetséges.

Kantrowitz arra figyelmeztet, hogy aki megvárja a SAVE programból való végső kizárását, az a 7,2 milliós tömeggel egyszerre fogja benyújtani az átjelentkezési kérelmét. Ez a roham jelentős várakozási időt és további kamatfelhalmozódást eredményezhet. Aki viszont már most cselekszik, az a sor elejére kerülhet. Az érintetteknek érdemes az interneten elérhető kalkulátorok segítségével felmérniük, hogy az egyes törlesztési tervek mekkora havi terhet jelentenének számukra. Emellett célszerű megvizsgálniuk azt is, hogy jogosultak-e esetleg kamatmentes törlesztési haladékra.

