Ketyeg az adósságbomba: milliós tömeg eshet csapdába a diákhitelével

Az előző adminisztráció által indított Saving on a Valuable Education (SAVE) elnevezésű törlesztési program eredeti célja a diákhitel-adósok havi terheinek jelentős csökkentése volt. A kezdeményezés körüli jogi viták miatt a résztvevők 2024 júliusától kamatmentes törlesztési moratóriumot élveztek.
Tavaly augusztus óta azonban ismét halmozódik a kamat a tartozásukon.
A Trump-kormányzat eddig jóváhagyta a moratórium fenntartását, de várhatóan hamarosan kivezeti ezt az intézkedést is.
A SAVE programban maradt adósok számára az anyagi következmények egyre súlyosabbak. Mark Kantrowitz felsőoktatási szakértő számításai szerint az átlagos résztvevő mintegy 57 ezer dolláros tartozással rendelkezik, amelyre 6,7 százalékos éves kamat rakódik. Ez azt jelenti, hogy az érintettek adóssága tavaly augusztus óta fejenként több mint 2500 dollárral nőtt. Ráadásul a moratórium ideje alatt teljesített befizetések nem számítanak bele a különböző adósságelengedési programokba. Ilyen például a közalkalmazotti adósságelengedési program (Public Service Loan Forgiveness) is.
Több oka is van annak, hogy az adósok miért nem lépnek ki a hivatalosan már megszűnt programból:
- egyesek úgy vélik, hogy egy másik konstrukció keretében már nem tudnák kigazdálkodni a havi részleteket,
- mások egyszerűen nincsenek tisztában a SAVE jelenlegi jogi keretrendszerével,
- sokan pedig már benyújtották az átjelentkezési kérelmüket, de az amerikai Oktatási Minisztérium még nem dolgozta fel ezeket, hatalmas a feldolgozatlan ügyirat-mennyiség.
A szakértők szerint
jelenleg a jövedelemarányos törlesztési program (Income-Based Repayment, IBR) a legjobb elérhető alternatíva.
Ez a konstrukció szintén az adós jövedelméhez igazítja a havi törlesztőrészletet, és bizonyos idő elteltével adósságelengedéshez is vezethet. Fontos különbség azonban a két rendszer között, hogy míg a SAVE a szabadon elkölthető jövedelem 5 százalékát vette alapul, addig az IBR 10 százalékot, sőt, régebbi hitelek esetében akár 15 százalékot is elvonhat. A rendkívül alacsony jövedelműek számára ugyanakkor akár havi 13 dolláros törlesztőrészlet elérése is lehetséges.
Kantrowitz arra figyelmeztet, hogy aki megvárja a SAVE programból való végső kizárását, az a 7,2 milliós tömeggel egyszerre fogja benyújtani az átjelentkezési kérelmét. Ez a roham jelentős várakozási időt és további kamatfelhalmozódást eredményezhet. Aki viszont már most cselekszik, az a sor elejére kerülhet. Az érintetteknek érdemes az interneten elérhető kalkulátorok segítségével felmérniük, hogy az egyes törlesztési tervek mekkora havi terhet jelentenének számukra. Emellett célszerű megvizsgálniuk azt is, hogy jogosultak-e esetleg kamatmentes törlesztési haladékra.
Kiadták a figyelmeztetést: már most aszály van Magyarországon
Tavaly is a száraz időjárás okozta a legtöbb kárt a Groupama szerint.
Áttörést jelentett be Donald Trump: megfogadta az iráni rezsim, hogy soha nem lesz atomfegyvere
Az elnök szerint Teherán epekedik egy háborút lezáró alkuért.
Körvonalazódik az új katonai összefogás: kiderült, ki állhat a koalíció élén – Megnyitnák a világgazdaság ütőerét
Közösen telepíthetnek aknamentesítő hajókat.
Jamie Dimon szerint hatalmas hibát követett el Amerika, az iráni háború megnyerése nagy hasznot hozna
A háború rövid távon ugyan kockázatokat rejt, hosszabb távon azonban javíthatja a tartós béke esélyeit.
Megindítja Irán ellen a több ezer fős katonai elitalakulatot Donald Trump – A szárazföldi invázió kapujában Amerika?
3 ezer amerikai légideszantost vezényel a Közel-Keletre.
Simon Johnson: valójában Irán szankcionálja az USA-t, ami még sokba fájhat Trumpnak
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Razzia a Rothschildok bankjánál, "nagyon súlyos cselekményekről" beszél a külügyminiszter
Több mint kétszázszor említik a gyanúsítottat az Epstein-akták.
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt
A NIS többségi tulajdonrészéről van szó.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?