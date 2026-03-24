Meghirdette közgyűlését az MBH Jelzálogbank

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. közölte, hogy a társaság 2026. április 24-én 10 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés

időpontja: 2026. április 24. (péntek) 10:00 óra,

helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület,

megtartásának módja: személyes megjelenés.

A közgyűlés napirendje:

A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések meghozatala; A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása. Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére. Igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása.

Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a társaság Alapszabálya 8. pontjában foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően kerül közzétételre - közölték.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.