Razzia a Rothschildok bankjánál, "nagyon súlyos cselekményekről" beszél a külügyminiszter

Házkutatást tartottak múlt héten az Edmond de Rothschild Bankban Párizsban az amerikai Epstein-aktákhoz kapcsolódó pénzügyi vizsgálat keretében - közölték kedden igazságügyi források.

A házkutatást a bank párizsi központjában hajtották végre pénteken Ariane de Rothschild vezérigazgató jelenlétében, az országos pénzügyi ügyészség által indított nyomozás részeként. A vizsgálattal az ügyészség a Korrupció és Pénzügyi és Adóügyi Bűncselekmények Elleni Központi Hivatalt bízta meg.

Pascal Prache pénzügyi ügyész kedden megerősítette, hogy a nyomozás mindenekelőtt a

passzív korrupcióval és ezen bűncselekmény bűnrészességével

meggyanúsított Fabrice Aidan francia diplomatát érinti, akinek neve többször is megjelenik az amerikai Epstein-aktákban.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok szerint Fabrice Aidan több éven át több tucat e-mailt váltott a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

A neve több mint kétszáz alkalommal megtalálható a dokumentumokban.

A Mediapart tényfeltáró hírportál és a Radio France francia közrádió által feltárt adatok szerint Fabrice Aidan

"diplomáciai információkkal, szolgáltatásokkal vagy nemzetközi kapcsolataival

segítette Jeffrey Epsteint. Ezekben a levelezésekben Fabrice Aidan ENSZ-dokumentumokat és jelentéseket küldött közvetlenül Epsteinnek.

Az első nyilvántartott levelezésük 2010-re nyúlik vissza, amikor a diplomatát az ENSZ-be helyezték, ahol a norvég Terje Rod-Larsen tanácsadója volt. Rod-Larsen és felesége, Mona Juul ellen nyomozás indult Norvégiában "súlyos korrupcióban való bűnrészesség" és "súlyos korrupció" gyanúja miatt a Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai következményeként.

Fabrice Aidan 2014 és 2016 között az Edmond de Rothschild Banknál dolgozott, mielőtt csatlakozott volna az Engie francia állami energetikai csoporthoz, amely március közepén megszüntette munkaviszonyát.

A bank teljes mértékben együttműködik az igazságszolgáltatással az országos pénzügyi ügyészség által folytatott nyomozásban

- közölte kedden a bank az AFP-vel. "Másrészt belső vizsgálatot indítottunk, amint nyilvánosságra kerültek a gyanúk a volt munkatársunkkal kapcsolatban, aki 2014 és 2016 között dolgozott nálunk" - tette hozzá a forrás.

A pénzügyi vizsgálat keretében a korrupció elleni hivatal február végén kihallgatta Fabrice Aidant, aki ellen Jean-Noël Barrot külügyminiszter bejelentésének nyomán indult vizsgálat. A diplomáciai tárca vezetője február 16-án tett feljelentést a párizsi ügyészségen, amelyet végül az országos pénzügyi ügyészség vett át.

A miniszter megdöbbenésének és felháborodottságának adott hangot a francia diplomatát érintő leleplezések miatt. Az igazságszolgáltatásnak tett bejelentés mellett belső vizsgálatot indított és fegyelmi eljárást is kezdeményezett.

A miniszter szerint a felmerült cselekmények "nagyon súlyosak".

"De megtiltom, hogy bárki azt sugallja, hogy ez beárnyékolná a külügyminisztérium munkatársait, (...) akiknek ehhez semmi közük" - tette hozzá, bár nem zárta ki, hogy más francia diplomaták is érintettek lehetnek.

A Mediapart szerint az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) 2013-ban jelezte az ENSZ-nek, hogy nyomozás folyik, amely valószínűleg a francia diplomatát, Fabrice Aidant is érinti New Yorkban, pedopornográf weboldalak látogatása miatt. A külügyi szóvivő elmondta a Mediapartnak, hogy mivel az amerikai igazságszolgáltatás akkoriban nem emelt vádat, Franciaországban sem indult eljárás.

Aidan jogi képviselője akkor azt közölte, hogy ügyfele soha nem látogatott pedopornográf tartalmú weboldalakat.

Az FBI már nyomozott, de soha nem indítottak eljárást, és a Franciaországban folytatott vizsgálatok is ugyanarra a következtetésre jutottak

- mondta ügyvédje, Jade Dousselin.

Az Epstein-aktákban az Edmond de Rothschild Bank más volt alkalmazottai is szerepelnek. Köztük Olivier Colom - aki korábban Nicolas Sarkozy volt államfő (2007-2012) diplomáciai tanácsadója volt -, a bank vezető beosztású munkatársaként 2013 és 2018 között Jeffrey Epsteinnel diszkrét, szexista és rasszista felhangú tartalmakat osztott meg az AFP szerint.

Jeffrey Epstein egyébként a bankigazgató Ariane de Rothschild tanácsadója és bizalmasa volt,

de az AFP által eddig megvizsgált dokumentumokban köztük nem szerepelnek olyan üzenetváltások, amelyek Epstein szexuális bűnözői viselkedésére utalnának.

Címlapkép forrása: Harold Cunningham/Getty Images