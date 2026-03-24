Rekordnyereség a Revolutnál, félmillió ügyfelet szereztek Magyarországon

Az ötödik nyereséges év
A Revolut csoport adózás előtti eredménye 2,3 milliárd dollár volt, ami 57%-os növekedést jelent a 2024-es 1,4 milliárd dollárhoz képest.
Az adózás előtti profitmarzs 38%-ra emelkedett a 2024-es 35%-ról. Az adózott eredmény 1,7 milliárd dollárra nőtt a 2024-es 1,0 milliárd dollárral.
Bevételek
A Revolut csoport bevétele 46%-kal, 6,0 milliárd dollárra nőtt a 2024-es 4,0 milliárd dollárról.
- A növekedést a Revolut Business bevételeinek emelkedése támogatta, amely jelenleg a teljes bevétel 16%-át adja. A csoport jelenleg 11 különböző termékcsaládot kezel, amelyek mindegyike meghaladta a 135 millió dolláros bevételt.
- Az előfizetésekből származó bevétel 936 millió dollárt ért el, ami 67%-os növekedést jelent az előző évi 541 millió dollárhoz képest.
- A kártyás fizetésekből származó bevétel 45%-kal nőtt az előző évhez képest, és elérte az 1,3 milliárd dollárt, szemben a 2024-es 887 millió dollárral.
- A befektetési üzletág bevétele 31%-kal, 647 millió dollárról 876 millió dollárra nőtt.
- A devizaváltási bevételek 43%-kal, 540 millió dollárról 800 millió dollárra nőttek.
Ügyfélegyenlegek és hitelezés
Az ügyfélegyenlegek 66%-kal, 38 milliárd dollárról 2024-ben 67,5 milliárd dollárra nőttek.
Az ügyfélhitel-portfólió éves szinten 120%-kal, 2,9 milliárd dollárra nőtt, amely elsősorban fedezetlen személyi kölcsönökből, hitelkártyákból, valamint egy kialakuló jelzáloghitel-portfólióból áll.
A Revolut az eszközeinek 90%-át készpénzben, készpénz-egyenértékesekben és állampapír-befektetésekben tartotta. Ez hozzájárult a kamatbevételek 23%-os éves növekedéséhez, amely 1,3 milliárd dollárra nőtt a 2024-es 1,0 milliárd dollárhoz képest.
Ügyfélszerzés
2025-ben a csoport rekordot döntött az ügyfélszerzés terén, világszerte
16 millió új lakossági ügyfelet szerzett, így az év végére az ügyfélállomány 68,3 millióra nőtt. Ez 30%-os növekedésnek felel meg.
Hasonlóképpen, az üzleti ügyfelek száma is 33%-kal, 767 ezerre emelkedett.
- Európa-szerte erős volt a növekedési lendület - a munkaképes korú felnőttek ötöde használja ma már a Revolutot. A Revolut a Pénzügy kategória egyik leggyakrabban letöltött alkalmazása - 15 országban az első helyen áll, és a kontinens 26 országában a legjobb három között szerepel.
- Az ügyfélaktivitás jelentősen nőtt: A teljes tranzakciós volumen 65%-kal emelkedett az előző évhez képest, elérve az 1,7 billió dollárt.
- Az egy ügyfélre jutó tranzakciók száma 24%-kal nőtt 2024-hez képest.
- A RevPontokat 36 piacon összesen 17 millió felhasználó vette igénybe, szemben a 2024. év végi 6,6 millióval.
- A Revolut Business a teljes tranzakciós volumenből 365 milliárd dollárt tett ki. A fizetős csomagok igénybevétele 42%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az organikus növekedés folytatódott - az új lakossági ügyfelek több mint 63%-a szájhagyomány vagy ajánlás útján csatlakozott.
Termékek
A Revolut 2025-ben a befektetési, a mobilszolgáltatások és a hitelezés területén vezetett be új termékeket:
Bővítették a befektetési portfóliót az EGT-ben és Svájcban bevezetett ETF-befektetési csomagokkal, valamint a 29 országban elérhetővé tett CFD-kereskedéssel. Az egy ügyfélre jutó átlagos részvényállomány 24%-kal emelkedett.
A jelzálogpiacra való stratégiai belépés jeleként a Revolut elindította a jelzálog-refinanszírozást Litvániában, teljes mértékben digitális igénylési folyamatot és valós idejű frissítéseket biztosítva az alkalmazáson belül.
Elindították a Revolut Mobile szolgáltatást az Egyesült Királyságban és Lengyelországban.
A RevPontok hűségprogramot 36 országban 17 millió résztvevőre bővítették.
Bevezették a Street Mode-ot és az alkalmazáson belüli hívásfunkciót a számlák védelme érdekében. A fejlett AI-modellek integrálása a Customer Protection Platformba lehetővé tette a naponta átvizsgált potenciális csalási esetek számának tízszeres növekedését.
Revolut Magyarországon
A Revolut 2025-ben is nőtt Magyarországon, mintegy félmillió új ügyfelet szereztek itthon.
- A vállalat bejegyezte a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepét a Magyar Nemzeti Banknál (MNB), és bővítette helyi csapatát.
- A lakossági ügyfelek száma 2025 végére elérte a 2,23 milliót, ami 28%-os éves növekedést jelent.
- A havi aktív felhasználók száma több mint 40%-kal nőtt.
- A fizetésüket ide utaló ügyfelek száma több mint 30%-kal emelkedett.
- Az üzleti ügyfelek száma 35%-kal nőtt, miközben az üzleti tranzakciós volumen több mint 190%-kal emelkedett.
- A felhasználói aktivitás is nőtt Magyarországon, a tranzakciók száma több mint 40%-kal bővült, és 2025 végére meghaladta a 250 milliót. A növekedést elsősorban a belföldi tranzakciók hajtották, amelyek 47%-kal emelkedtek, szemben a nemzetközi tranzakciók 40%-os növekedésével. 2025-ben a tranzakciók 78%-a belföldi volt.
- A közös számlák száma 79%-kal nőtt, míg a Kids és Teens számlát használó fiatal ügyfelek száma 33%-kal emelkedett.
- Az összes megtakarítási egyenleg több mint 140%-kal nőtt.
- Bár a magyar ügyfelek többsége továbbra is az ingyenes Standard csomagot használja, a fizetős csomagok előfizetőinek száma több mint 30%-kal nőtt 2025-ben. A legerősebb növekedés a magasabb kategóriájú csomagoknál volt megfigyelhető: Ultra (több mint 50% növekedés) és Metal (több mint 40% növekedés).
2026-os kilátások
A teljes körű banki szolgáltatások 2026. januári mexikói elindítását követően márciusban sikeresen lezárult a brit „mobilisation” szakasz. Ennek köszönhetően a Revolut már teljes körű banki szolgáltatásokat nyújthat 13 millió brit ügyfelének, és ez egyben mintául szolgál a márciusban benyújtott amerikai banki engedélykérelemhez is.
A Revolut a következő öt évben 13 milliárd dollár értékű beruházást tervez a nemzetközi terjeszkedés és innováció támogatására. Ennek részeként 1 000 magasan képzett munkahely jön létre az új londoni globális központban, valamint jelentős tőkét fordítanak az amerikai és nyugat-európai működés felgyorsítására.
A Revolut továbbra is a 2027 közepére kitűzött 100 milliós ügyfélszám elérésére összpontosít.
