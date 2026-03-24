Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet
Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet

A HSBC David Rice személyében kinevezte történetének első mesterségesintelligencia-vezetőjét. A brit nagybank a generatív AI szélesebb körű alkalmazásával kívánja csökkenteni költségeit és javítani a teljesítményét. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 
Rice korábban a HSBC vállalati és intézményi banki üzletágának operatív igazgatója (COO) volt. Új pozíciójában azért felel, hogy

felgyorsítsa a mesterséges intelligencia alkalmazását az egész szervezetben.

A kinevezés szorosan illeszkedik Georges Elhedery vezérigazgató tágabb stratégiai céljaihoz. A bank a 2026–2028-as időszakra 17 százalék feletti sajáttőke-arányos megtérülést (ROTE) tűzött ki célul. Ezt jelentős részben a folyamatok automatizálásából és egyszerűsítéséből származó megtakarítások révén kívánják elérni. Elhedery egy februári befektetői konferencián úgy fogalmazott, hogy

jelenleg egyértelműen a generatív AI területére áramlik a legtöbb technológiai beruházás a banknál.

A nagybankok világszerte igyekeznek kihasználni a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ez a szoftverfejlesztéstől kezdve a csalásfelismerésen át egészen a hitelelbírálásig terjed. Egy hivatalos AI-vezető kinevezése ugyanakkor ritkaságnak számít a globális pénzintézetek körében. A legtöbb versenytársnál ez a terület továbbra is a technológiai igazgató (CTO) hatáskörébe tartozik.

A HSBC egyelőre nem közölte, hogy az MI-fejlesztések nyomán hány munkahely szűnhet meg. A Bloomberg e hónap elején arról számolt be, hogy a bank végső soron akár 20 ezer pozíciót is leépíthet. A tervek azonban még korai szakaszban vannak, így konkrét döntés egyelőre nem született.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: David Cliff/NurPhoto

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

