Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet

Rice korábban a HSBC vállalati és intézményi banki üzletágának operatív igazgatója (COO) volt. Új pozíciójában azért felel, hogy

felgyorsítsa a mesterséges intelligencia alkalmazását az egész szervezetben.

A kinevezés szorosan illeszkedik Georges Elhedery vezérigazgató tágabb stratégiai céljaihoz. A bank a 2026–2028-as időszakra 17 százalék feletti sajáttőke-arányos megtérülést (ROTE) tűzött ki célul. Ezt jelentős részben a folyamatok automatizálásából és egyszerűsítéséből származó megtakarítások révén kívánják elérni. Elhedery egy februári befektetői konferencián úgy fogalmazott, hogy

jelenleg egyértelműen a generatív AI területére áramlik a legtöbb technológiai beruházás a banknál.

A nagybankok világszerte igyekeznek kihasználni a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ez a szoftverfejlesztéstől kezdve a csalásfelismerésen át egészen a hitelelbírálásig terjed. Egy hivatalos AI-vezető kinevezése ugyanakkor ritkaságnak számít a globális pénzintézetek körében. A legtöbb versenytársnál ez a terület továbbra is a technológiai igazgató (CTO) hatáskörébe tartozik.

A HSBC egyelőre nem közölte, hogy az MI-fejlesztések nyomán hány munkahely szűnhet meg. A Bloomberg e hónap elején arról számolt be, hogy a bank végső soron akár 20 ezer pozíciót is leépíthet. A tervek azonban még korai szakaszban vannak, így konkrét döntés egyelőre nem született.

