Vezetőt vált a CIB Bank, nemzetközi szinten folytatja Simák Pál

Simák Pál az Intesa Sanpaolo Csoporton belül, nemzetközi pozícióban folytatja pályafutását. Helyén a CIB Bank új elnök-vezérigazgatója Luigi Fuzio lesz, míg Szabó Balázs általános vezérigazgató-helyettesi megbízást kap - közölte a bank.

Vezetőváltás a CIB Banknál

Az Intesa Sanpaolo Csoport magyarországi tagja, a CIB Bank közölte, hogy Simák Pált (alábbi képünkön) a csoport milánói központjában új, nemzetközi szerepkörbe nevezték ki. A bank élén eltöltött 12 év után az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Banki Divízióján belül folytatja munkáját, ahol

a Next Gen Acquisition Machine (következő generációs ügyfélszerzési platform) program vezetéséért felel majd.

Új szerepében Simák Pál az Intesa Sanpaolo Csoport 2026–2029-es üzleti tervének egyik kiemelt kezdeményezését irányítja a Nemzetközi Banki Divízió 12 piacán. Feladata egy új nemzetközi platform és szolgáltatási modell kialakítása, különös tekintettel a digitális ügyfélszerzésre. Munkája hozzájárul új nemzetközi szegmensek felé való nyitásához és a csoporton belüli szinergiák erősítéséhez.

Az elmúlt 12 évben a CIB Bank az üzleti terveit meghaladó eredményeket ért el, miközben erősítette piaci pozícióját, fenntartható növekedést biztosított és megőrizte költséghatékonyságát. A bank teljes eszközállománya 2025 végére megközelítette a 10 milliárd eurót – emlékeztetett a bank közleménye.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 25. Sorra dőlnek a rekordok a CIB-nél, gőzerővel fejleszt a bank

A CIB Bank elnök-vezérigazgatói posztját – a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően –

Luigi Fuzio veszi át.

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia vezérigazgatói posztjáról érkezik, ahol az elmúlt három évet töltötte. Fuzio 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz, a Nemzetközi Banki Divízió Lakossági és Vagyonkezelési vezetőjeként felügyelve a Csoport 11 nemzetközi bankjának működését, közvetlen tapasztalatot szerezve több kulcsfontosságú piacon, köztük Magyarországon. Ezt megelőzően számos vezető pozíciót töltött be jelentős európai banki és biztosítási csoportoknál.

Paola Papanicolaou, az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Banki Divíziójának vezetője elmondta: „Magyarország kulcsfontosságú piac nemzetközi növekedésünk szempontjából, és világos stratégiánk van a CIB Bank pozíciójának további erősítésére, tanácsadói képességeinek bővítésére és új növekedési lehetőségek kiaknázására. Biztos vagyok benne, hogy Luigi Fuzio széleskörű tapasztalataira támaszkodva tovább épít a meglévő alapokra, és új szintre emeli a bank fejlődését. Köszönet illeti Simák Pált az elmúlt 12 évben elért eredményekért, nagyra értékeljük vezetői munkáját, ezért is örülünk, hogy most a Nemzetközi Banki Divíziónk egyik stratégiai programját irányíthatja.”

Simák Pál hozzátette: „Büszke vagyok rá, hogy 12 éven át vezethettem Magyarország egyik meghatározó pénzintézetét, egy rendkívül tehetséges csapattal együttműködve, amellyel stabil eredményeket értünk el. Örömmel vállalom ezt az új kihívást, amely a Intesa Sanpaolo nemzetközi bankjai üzleti stratégiájának egyik kulcseleméhez kapcsolódik. Köszönöm Paola Papanicolaounak és az Intesa Sanpaolonak a töretlen bizalmat és sok sikert kívánok Luigi Fuzionak új magyarországi megbízatásához.”

Luigi Fuzio elmondta: „Megtiszteltetés számomra ez az új megbízatás az Intesa Sanpaolo Csoporton belül. Célom, hogy tovább fejlesszem a CIB Bankot, a magyar bankszektor egyik meghatározó szereplőjét, támogatva ügyfeleink növekedését, a magyar gazdaság fejlődését, hozzájárulva az ország előrehaladásához. A csoport új üzleti tervének prioritásai mentén erősítjük majd a nemzetközi hálózaton belüli szinergiákat.”

Ezzel párhuzamosan a CIB Bank Szabó Balázst általános vezérigazgató-helyettesnek nevezte ki,

aki továbbra is az igazgatóság tagjaként és a vállalati üzletág vezetőjeként folytatja munkáját - közölték.

Új stratégia az Intesa Sanpaolónál

Az Intesa Sanpaolo 2025 december végi 425 milliárd euró hitelállománnyal és több mint 1450 milliárd euró ügyfélvagyonnal Olaszország legnagyobb bankcsoportja, és jelentős nemzetközi jelenléttel bír. Európában vezető szerepet tölt be a vagyonkezelésben, integrált vagyonkezelési, biztosítási és tanácsadási platformot működtet, amely teljes tulajdonú termékfejlesztő részlegekre és stratégiai irányítás alatt álló értékesítési hálózatokra épül.

Az Intesa Sanpaolo február elején ismertetett új, 2026–2029-es üzleti stratégiája a jövedelmezőség strukturális növelésére fókuszál, azzal a céllal, hogy 2029-re a bankcsoport nettó eredménye meghaladja a 11,5 milliárd eurót. A terv három fő pilléren nyugszik: a bevételek növelésén (amelyet elsősorban a vagyonkezelés, a tanácsadás és a jutalékalapú szolgáltatások hajtanak, kiegészülve az isywealth Europe kezdeményezéssel a nemzetközi terjeszkedés érdekében), a már megvalósított technológiai beruházásokra építő költségcsökkentésen, valamint a nem teljesítő hitelek (NPL) arányának és a kockázati költségeknek a minimalizálásán. A működési folyamatok, a kockázatkezelés és az adminisztráció hatékonyságának javítása érdekében a bankcsoport kiterjedten tervezi alkalmazni az újgenerációs mesterséges intelligencia (GenAI és Agentic AI) megoldásokat.

A stratégia a pénzügyi mutatók mellett konkrét célokat fogalmaz meg az alkalmazottak, a részvényesek és a tágabb társadalom felé is. A bankcsoport a vizsgált időszakban mintegy 50 milliárd euró tőkejuttatást irányoz elő a részvényesek számára osztalékok és részvény-visszavásárlások formájában.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 02. Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek

Ezzel párhuzamosan a program nagyjából 1 milliárd eurót allokál a szegénység és az egyenlőtlenségek elleni küzdelemre, miközben hitelezési tevékenységével támogatja a gazdaság fenntarthatósági és dekarbonizációs átállását. A szervezeti célok között szerepel a csoportszintű vállalati kultúra megerősítése, a munka-magánélet egyensúlyát célzó juttatási rendszerek fejlesztése, valamint több ezer dolgozó célzott szakmai átképzése és továbbképzése.

A pénzügyi mutatókra vonatkozó célként az alábbiakat fogalmazták meg: