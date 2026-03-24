Vizsgálódik az európai jegybank, most nagyon résen kell lenni a sokasodó banki kockázatok miatt

Pedro Machado, az EKB felügyeleti testületének tagja keddi beszédében közölte, hogy a bankok széles körénél vizsgálják az SRT-finanszírozási gyakorlatokat.
A felmérés arra is kiterjed, hogy a jelentős bankok milyen mértékben nyújtanak forrást a más hitelintézetek által kibocsátott SRT-k befektetőinek.
Az SRT-ügyletek lehetővé teszik a bankok számára, hogy hitelkockázataik egy részét más szereplőkre hárítsák át. Ezáltal kedvezőbb tőkekövetelményekhez jutnak, ami teret ad a további hitelezésnek vagy az osztalékfizetésnek. A piac gyors növekedése azonban felkeltette a felügyeleti szervek figyelmét. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a bankrendszerből kihelyezni kívánt kockázat részben visszakerül a rendszerbe, például akkor, ha maguk a bankok finanszírozzák az SRT-k vevőit. Az ilyen tőkeáttétel révén a befektetők ugyan magasabb hozamot érhetnek el, de a kockázat ezáltal körkörössé válik.
A globális pénzügyi rendszer speciális kockázataival, köztük az SRT-k és más árnyékbanki megoldások kérdéseivel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.
Machado hangsúlyozta, hogy a piac bővülésének lépést kell tartania a valós befektetői kereslettel, és a növekvő számú kibocsátó kiszolgálásához új befektetőkre van szükség. Szerinte a megnövelt tőkeáttételre vagy az értékpapírosítási tranchok újracsomagolására épülő megoldások nem szolgálják a piac fenntarthatóságát.
A felügyeleti testület tagja számos további pénzügyi stabilitási kockázatra is felhívta a figyelmet.
Rámutatott, hogy a bankok a szintetikus kockázatátvitel után ritkábban frissítik az adósok kockázati besorolását. Emellett a kockázatot átvállaló befektetők jellemzően már meglévő üzleti kapcsolatban állnak a kibocsátó bankkal, és egyes ügyleteket megelőzően megemelkedik az eladósodottságuk. Machado ugyanakkor megjegyezte, hogy a rendszerszintű körkörös kockázat jelenleg valószínűleg korlátozott, mivel az érintett befektetők megfigyelt tőkeáttétele átlagosan mérsékeltnek tekinthető.
Ezzel párhuzamosan az Európai Központi Bank egy másik vizsgálatot is indít az általa felügyelt bankok magánhitelszektorral szembeni kitettségének feltérképezésére, mivel egyre nagyobb aggodalom övezi a szektor hitelminőségét és stabilitását – írja a Bloomberg.
Az EKB részletes adatokat kér a bankoktól a direkt hitelezőkkel fennálló kapcsolataikról, folytatva a 2024-ben és 2025-ben megkezdett felügyeleti munkát.
A vizsgálat hátterében több nagy visszhangot kiváltó piaci probléma és a magánhitelalapokból történő tőkekiáramlás növekedése áll, amelyek ráirányították a figyelmet arra, hogy a hagyományos bankrendszer mennyire erősen kapcsolódik a mintegy 1800 milliárd dolláros piachoz.
A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a bankok megfelelően azonosítsák és mérjék a magánhitelalapokhoz fűződő kockázataikat, mivel korábbi értékelések hiányosságokat tártak fel ezen kapcsolatok pontos feltérképezésében. Az aggodalmakat fokozza a mesterséges intelligencia gyors térnyerése, amely különösen a szoftvercégek üzleti modelljét érintheti, miközben ezek a vállalatok jelentős mértékben támaszkodnak nem banki hitelezésre.
Elemzők szerint a private credit kitettség az európai bankrendszerben átlagosan 1-2% körül alakul, bár egyes nagybankok – például a Deutsche Bank, a BNP Paribas és a Societe Generale – esetében ennél magasabb is lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
