Véget értek a szűk esztendők a kínai bankoknál?

A világ legnagyobb hitelintézetei közé tartozó bankok a héten teszik közzé a 2025-ös éves beszámolóikat. A várakozások szerint ezekben profitcsökkenés vagy lassuló nyereségnövekedés szerepel majd. Az elmúlt évek mélyülő ingatlanpiaci adósságválsága és a lassuló gazdaság egyaránt nyomást gyakorolt az eredményeikre.
Az elemzők az ICBC esetében 2 százalékos, a China Construction Banknál pedig 0,4 százalékos profitcsökkenést valószínűsítenek. Az Agricultural Bank of China ugyanakkor 2,3 százalékos, az előző évinél viszont lassabb ütemű nyereségnövekedést érhet el.
Az idei évre ugyanakkor kedvezőbb kilátások rajzolódnak ki, amelynek fő hajtóereje a lekötött betétek átárazása lesz.
A szabályozó hatóság az elmúlt négy évben fokozatosan csökkentette a szigorúan felügyelt betéti kamatokat, hogy megvédje a bankok jövedelmezőségét. A China Galaxy Securities becslése szerint 2026-ban mintegy 54 ezer milliárd jüan értékű lekötött betét jár le a tőzsdén jegyzett bankoknál. A hároméves betétek jelenlegi kamatszinten történő megújítása nagyjából 135 bázisponttal alacsonyabb költséget jelent a 2023-as szintekhez képest. Ez összességében mintegy 12 bázisponttal javíthatja a nettó kamatmarzsot (NIM), amely a banki jövedelmezőség legfontosabb mutatója.
A Huatai Securities az idén lejáró lekötött betétek összértékét rekordszintűre, mintegy 50 ezer milliárd jüanra becsüli. Az újonnan kibocsátott hároméves lekötött betétek kamata 2026 elejére több banknál is 1,5 százalék közelébe esett, ami nagyjából a fele a 2023-ban tapasztalt szintnek. A tartós marzsnyomás miatt egyes nagybankok tavaly év vége óta már az ötéves lekötött betéteket is kivonták a kínálatukból.
Az öt legnagyobb bank közül három idén 2,3-3,3 százalékos éves nyereségnövekedést érhet el.
Ezzel szemben a Bank of China 0,9 százalékos, a Bank of Communications pedig 1,5 százalékos bővülésre számíthat. Az S&P Global Ratings szerint a marzsnyomás enyhülése 2027-re a nettó kamatmarzsok stabilizálódásához vezethet.
Az állami bankok emellett a technológiai és innovációs szektorra kívánják irányítani a forrásaikat. Ez teljes mértékben összhangban áll Peking azon törekvésével, hogy a mesterséges intelligenciát széles körben alkalmazzák a gazdaságban. Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus miatt tartósan magas olajárak újabb kamatcsökkentéseket tehetnek szükségessé. A stabilizálódó nettó kamatmarzsok éppen ehhez adnának nagyobb mozgásteret.
Kína tavaly az exportfelfutásnak köszönhetően teljesítette a nagyjából 5 százalékos GDP-növekedési célját, a Reuters előrejelzése szerint azonban a gazdasági növekedés idén 4,5 százalékra lassulhat.
390 alatt indítja a napot az euró
A dollár a 336-os szintnél jár.
Mikromobilitás, maxi gond - Elekromos rollerrel és biciklivel a sürgősségire
Egy közlekedési eszközt kivéve javulnak a személysérüléses balesetek számai
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kétszer is megtámadta Amerika Iránt a tárgyalások közepén.
Béketárgyalások: állítólag brutális feltételekkel állt elő Irán – Ebből így nagyon nehezen lesz megállapodás
Amerika szerint ezek teljesen irreális követelések.
Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára
Ezt senki sem akarta látni.
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról
Döbbenetes belső iratok kerültek elő. Van olyan vélemény, miszerint a Meta közösségi károkozást valósított meg.
Rendkívül titokzatos kijelentést tett Donald Trump: "ajándékot" kapott az iszlamista rezsimtől, de nem mondhatja el, mit
Egyetlen dolog biztos: sok pénzt ér.
Kiszivárgott: Trump a háttérben alkura készül Iránnal, akár már a héten béketárgyalás jöhet – Izrael aggódva figyel
Teherán állítólag több kulcsfontosságú pontra rábólintott.
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.