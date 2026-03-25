Véget értek a szűk esztendők a kínai bankoknál?

Kína öt legnagyobb állami bankja idén visszatérhet a nyereségnövekedés útjára. Elemzői előrejelzések szerint a közel 8000 milliárd dollár értékben lejáró, magas kamatozású lekötött betétek átárazása érdemben csökkenti majd a pénzintézetek finanszírozási költségeit - írja a Reuters.

A világ legnagyobb hitelintézetei közé tartozó bankok a héten teszik közzé a 2025-ös éves beszámolóikat. A várakozások szerint ezekben profitcsökkenés vagy lassuló nyereségnövekedés szerepel majd. Az elmúlt évek mélyülő ingatlanpiaci adósságválsága és a lassuló gazdaság egyaránt nyomást gyakorolt az eredményeikre.

Az elemzők az ICBC esetében 2 százalékos, a China Construction Banknál pedig 0,4 százalékos profitcsökkenést valószínűsítenek. Az Agricultural Bank of China ugyanakkor 2,3 százalékos, az előző évinél viszont lassabb ütemű nyereségnövekedést érhet el.

Az idei évre ugyanakkor kedvezőbb kilátások rajzolódnak ki, amelynek fő hajtóereje a lekötött betétek átárazása lesz.

A szabályozó hatóság az elmúlt négy évben fokozatosan csökkentette a szigorúan felügyelt betéti kamatokat, hogy megvédje a bankok jövedelmezőségét. A China Galaxy Securities becslése szerint 2026-ban mintegy 54 ezer milliárd jüan értékű lekötött betét jár le a tőzsdén jegyzett bankoknál. A hároméves betétek jelenlegi kamatszinten történő megújítása nagyjából 135 bázisponttal alacsonyabb költséget jelent a 2023-as szintekhez képest. Ez összességében mintegy 12 bázisponttal javíthatja a nettó kamatmarzsot (NIM), amely a banki jövedelmezőség legfontosabb mutatója.

A Huatai Securities az idén lejáró lekötött betétek összértékét rekordszintűre, mintegy 50 ezer milliárd jüanra becsüli. Az újonnan kibocsátott hároméves lekötött betétek kamata 2026 elejére több banknál is 1,5 százalék közelébe esett, ami nagyjából a fele a 2023-ban tapasztalt szintnek. A tartós marzsnyomás miatt egyes nagybankok tavaly év vége óta már az ötéves lekötött betéteket is kivonták a kínálatukból.

Az öt legnagyobb bank közül három idén 2,3-3,3 százalékos éves nyereségnövekedést érhet el.

Ezzel szemben a Bank of China 0,9 százalékos, a Bank of Communications pedig 1,5 százalékos bővülésre számíthat. Az S&P Global Ratings szerint a marzsnyomás enyhülése 2027-re a nettó kamatmarzsok stabilizálódásához vezethet.

Az állami bankok emellett a technológiai és innovációs szektorra kívánják irányítani a forrásaikat. Ez teljes mértékben összhangban áll Peking azon törekvésével, hogy a mesterséges intelligenciát széles körben alkalmazzák a gazdaságban. Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus miatt tartósan magas olajárak újabb kamatcsökkentéseket tehetnek szükségessé. A stabilizálódó nettó kamatmarzsok éppen ehhez adnának nagyobb mozgásteret.

Kína tavaly az exportfelfutásnak köszönhetően teljesítette a nagyjából 5 százalékos GDP-növekedési célját, a Reuters előrejelzése szerint azonban a gazdasági növekedés idén 4,5 százalékra lassulhat.

Címlapkép forrása: Kurdiansyah Kurdiansyah / EyeEm