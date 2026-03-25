Véget értek az aranyévek, elszálltak a költségek, lépéskényszerben a magyar bankok

Értesüléseink szerint nem az OTP az egyetlen szereplő a hazai bankszektorban, amelynél napirendre került idén a költségek visszafogása, akár az alkalmazotti létszám csökkentése árán is. Ennek hátterében egyértelmű folyamatok állnak: a magas kamatkörnyezet pozitív hatásainak fokozatos kifutásával, valamint az erősödő költségnyomás miatt romlani kezdtek a szektor – és több hitelintézet – költséghatékonysági mutatói. Mindez ráadásul akkor történik, amikor a bankszektor foglalkoztatotti létszáma történelmi csúcson van. A profitcélok teljesítése érdekében ismét előtérbe került a szigorú költségkontroll - 12 ábrán mutatjuk a helyzetet.

„A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! Öt nagy bank maradhat!” – nyilatkoztatta ki február végén Nagy Márton. Bár a politikai üzenet elsősorban a pénzügyi szolgáltatások árára mutathatott rá, a nemzetgazdasági miniszter jegybanki múltjából jól tudhatjuk, hogy a bankok költséghatékony működését is közelről figyeli. A szektor hitelezési és egyéb gazdasági aktivitása szempontjából nagyon nem mindegy, mennyire működik hatékonyan az ágazat.

A hatékonyság fokozatos erodációját mutatja (ezt az alábbiakban még szofisztikáljuk), hogy 2024-ben még csak relatív értelemben, 2025-ben már az abszolút számokban is romlott a magyar bankszektor jövedelmezősége. A hitelintézetek az egy évvel korábbi 1634 milliárd forint után tavaly 1502 milliárd forintos adózás utáni eredményt értek el az MNB friss adatai szerint. Az osztalékbevételek nélkül idén már egy számjegyű tartományba csökkenhet a tőkearányos megtérülés, így három bő esztendő után ismét elmaradhat a tulajdonosi elvárásoktól – írtuk meg két hete.

A jövedelmezőség romlásának okai között elsősorban a költségek emelkedését vehetjük észre, ám nem teljesen abban az értelemben, ahogy azt klasszikusan feltételeznénk. Számos olyan tétel megjelenik ugyanis a bankok működési költségei között, amelyeknek normál esetben nem lenne ott a helyük: elsősorban a különadók, nagyság szerinti sorrendben a tranzakciós illeték, az extraprofitadó és a bankadó.