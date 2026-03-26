10 kérdés és válasz a Revolut nagy magyarországi bevonulásáról
10 kérdés és válasz a Revolut nagy magyarországi bevonulásáról

Ugyan tavaly november óta tudhattuk, hogy a Revolut megszerezte az engedélyt a magyar fióktelep megnyitásához, az csak a múlt héten vált hivatalossá, hogy a neobank elindítja a fióktelepet. A hazai ügyfeleket az újonnan létrehozott egységhez migrálják, változnak a díjak, részben áthárítják a tranzakciós illetéket, jöhetnek a helyi termékek és az ügyfeleknek egy kisebb adminisztrációs dolga is akad. Kérdések és válaszok formájában mutatjuk, mi minden változik a Revolut háza táján. 
Változnak a díjak, de hogyan?

A tavaly csoportszinten rekordnyereséget elérő Revolut a magyar fióktelep elindításának hivatalos bejelentésével együtt múlt héten közölte, hogy

módosítja bizonyos nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását.

A Revolut díjváltozásai a jelek szerint a tranzakciós illeték áthárítását fogják jelenteni, bizonyos kivételekkel. Leszögezték, hogy "az új tranzakciós díjak bevezetése során" a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az "egyik legversenyképesebb" díjszabást kínálja. Amit eddig tudunk:

  • A Revolut-felhasználók közötti átutalások ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül.
  • Az 50 000 Ft alatti, nem Revolut számlákra irányuló átutalások továbbra is ingyenesek maradnak, ám általánosságban az átutalásokat 0,45% mértékű speciális tranzakciós díj terheli tranzakciónként legfeljebb 20.000 forint értékhatárig.
  • Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.
  • A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.

A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat. A fizetős csomagok pedig ügyfelei díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:

  • A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen 1 millió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva)
  • Az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen

Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1%-ról 0,5%-ra csökkenti. 

Ki biztosítja a revolutos betéteket?

Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 000 euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt. 

Ki felügyeli a Revolutot?

Teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a Revolut az Európai Központi Bank (EKB) és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt működik, míg

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott felügyelete alá tartozik.

Mit kell tenni az ügyfeleknek a fióktelep Magyarországra helyezése miatt?

MINDEN MEGLÉVŐ ÜGYFÉLNEK FRISSÍTENIE KELL SZEMÉLYES ADATAIT AZ ÁTHELYEZÉSI FOLYAMAT UTÁN.

Erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy azok megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el. 

Egyébként a Revolut fióktelep-nyitása nem újdonság: már 9 másik országban nyitottak helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium).

Változik a tulajdonos? Magyar lesz?

A Revolut Csoport egy magánkézben lévő, kockázati tőkével támogatott fintech vállalkozás, több országban és területen - ahogy Magyarországon is - banki engedéllyel működik. A helyi beágyazottsága erősödik, ám azáltal, hogy fióktelepet alapítanak Magyarországon,

nem változik a tulajdonosi szerkezet, nem módosulnak a tulajdonosi viszonyok, tehát a Revolut nem kerül „magyar kézbe”.

A társaságot  2015-ben Nik Storonsky és Vlad Yatsenko alapította, akik a mai napig kulcsszerepet játszanak a cég vezetésében. Storonsky a vezérigazgató (CEO), míg Yatsenko a technológiai igazgató (CTO). Tulajdonosai között szerepel több kockázati tőkealap, mint a Softbank Vision Fund 2, a Tiger Global Management, az Index Ventures (mely csak névrokon a hazai Index nevű lappal), a Ribbit Capital, a DST Global és a Schroders.

A fintech globális tevékenységét a Londonban bejegyzett Revolut Group Holdings Ltd. irányítja. Az Európában (így Magyarországon is) a szolgáltatásokat a Litvániában bejegyzett és engedélyezett Revolut Bank UAB nyújtja.

Lehet a Revoluton kriptókkal kereskedni?

Tavaly december elején, mielőtt az új magyar kriptoszabályok élesedtek volna, a Revolut bejelentette, hogy "a szabályozási környezet változásai miatt" teljesen beszüntetik a kriptovaluta-szolgáltatásaikat Magyarországon. A kriptokereskedés tehát ma nem érhető el náluk. A fióktelep elindulása ezen a helyzeten a jelek szerint - egyelőre legalábbis - nem is fog változtatni, de mindez nem zárja ki, hogy a jövőben egyszer újra megnyissák a lehetőséget az ügyfelek előtt.

Miben jobb, ha magyar bankszámlát is kapnak az ügyfelek?

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. Ennek jelentősége, hogy ugyan bizonyos feltételek vállalása esetén eddig is lehetett kérni a fizetések a „külföldi” revolutos számlára kérni, ám mivel ez egy litván bankszámla volt, a fizetések átutalása egy nemzetközi tranzakciónak számított. Így az esetek túlnyomó részében jóval drágábban lehetett volna ide utalni, és ráadásul jellemzően hosszabb átfutással érkezik meg a pénz. A külföldi utalással járó költséget a munkáltató át is háríthatja az alkalmazottra. Mindezek miatt a gyakorlatban nem igazán terjedhetett el a revolutos számlák „elsődleges számlaként” való használata.

Hányan revolutoznak ma Magyarországon?

A magyar revolutos ügyfelek száma annak ellenére sem csappant meg, hogy a társaság a hazai szabályozási környezet változásai nyomán kivonult a kriptopiacról. A legfrissebb nyilvános információk szerint 2,23 millió magyar ügyfél rendelkezik a Revolutnál számlával.

Több adót fizet a Revolut?

A fintech gyökerű bank új kötelezettségekkel is szembesül amiatt, mert fióktelepet alapítanak Magyarországon: úgy tudjuk, bankadót és extraprofitadót is fizetniük kell fióktelepként, a tranzakciós illetéket pedig fióktelep nélkül is minden tranzakciójuk után kötelesek befizetni. Ezek az extra adóterhek indokolhatják többek között a díjszabás változását.

Tavaly júniusban érkezett egy jogszabály-változás, amelyért a bankok régóta lobbiztak: 2025. július 20-tól az e-pénzes fizetések után is kell tranzakciós illetéket fizetni. Akkoriban az a hír járta, hogy egyrészt a gyorsan növekvő magyar fintech, a vállalati ügyfeleket célzó Binx volt az egyik "célpont", a másik pedig egyértelműen a Revolut. Ugyanis utóbbiról több forrásunk azt állította, hogy a belső forgalmát e-pénzben bonyolította, így a Revolut-felhasználók között nem kellet tranzakciós illetéket fizetni. Ha ez igaz, ez szintén megdobhatta a külföldi fintech adófizetési terheit Magyarországon.

Ki a helyi fióktelep vezetője?

A Revolut február 11-én jelentette be, hogy a társaság Petrás Gábort nevezte ki a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének Country Managerének. A szakember felel a fióktelep működéséért, biztosítja a szabályozási megfelelést és az üzletfejlesztést. A vezető feladata továbbá a Revolut termékeinek lokalizálása és bővítése a magyar ügyfelek számára. Petrás Gábor a neobankhoz való csatlakozás előtt több mint egy évtizedet töltött a K&H Csoportnál vezetői pozíciókban, ahol ügyfélélményre és digitális innovációra fókuszáló projekteket vezetett. Korábban a UniCredit Bank Hungarynél is betöltött felsővezetői szakértői pozíciókat, komplex folyamat- és projektmenedzsment feladatok irányításával.

Címlapkép forrása: Revolut Newsroom

