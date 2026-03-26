10 kérdés és válasz a Revolut nagy magyarországi bevonulásáról

Változnak a díjak, de hogyan?

A tavaly csoportszinten rekordnyereséget elérő Revolut a magyar fióktelep elindításának hivatalos bejelentésével együtt múlt héten közölte, hogy

módosítja bizonyos nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását.

A Revolut díjváltozásai a jelek szerint a tranzakciós illeték áthárítását fogják jelenteni, bizonyos kivételekkel. Leszögezték, hogy "az új tranzakciós díjak bevezetése során" a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az "egyik legversenyképesebb" díjszabást kínálja. Amit eddig tudunk:

A Revolut-felhasználók közötti átutalások ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül.

Az 50 000 Ft alatti, nem Revolut számlákra irányuló átutalások továbbra is ingyenesek maradnak, ám általánosságban az átutalásokat 0,45% mértékű speciális tranzakciós díj terheli tranzakciónként legfeljebb 20.000 forint értékhatárig.

Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.

A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.

A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat. A fizetős csomagok pedig ügyfelei díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:

A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen 1 millió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva)

(az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva) Az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen

Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1%-ról 0,5%-ra csökkenti.

Ki biztosítja a revolutos betéteket?

Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 000 euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.

Ki felügyeli a Revolutot?

Teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a Revolut az Európai Központi Bank (EKB) és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt működik, míg

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott felügyelete alá tartozik.

Mit kell tenni az ügyfeleknek a fióktelep Magyarországra helyezése miatt?

MINDEN MEGLÉVŐ ÜGYFÉLNEK FRISSÍTENIE KELL SZEMÉLYES ADATAIT AZ ÁTHELYEZÉSI FOLYAMAT UTÁN.

Erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy azok megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el.

Egyébként a Revolut fióktelep-nyitása nem újdonság: már 9 másik országban nyitottak helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium).

Változik a tulajdonos? Magyar lesz?

A Revolut Csoport egy magánkézben lévő, kockázati tőkével támogatott fintech vállalkozás, több országban és területen - ahogy Magyarországon is - banki engedéllyel működik. A helyi beágyazottsága erősödik, ám azáltal, hogy fióktelepet alapítanak Magyarországon,

nem változik a tulajdonosi szerkezet, nem módosulnak a tulajdonosi viszonyok, tehát a Revolut nem kerül „magyar kézbe”.

A társaságot 2015-ben Nik Storonsky és Vlad Yatsenko alapította, akik a mai napig kulcsszerepet játszanak a cég vezetésében. Storonsky a vezérigazgató (CEO), míg Yatsenko a technológiai igazgató (CTO). Tulajdonosai között szerepel több kockázati tőkealap, mint a Softbank Vision Fund 2, a Tiger Global Management, az Index Ventures (mely csak névrokon a hazai Index nevű lappal), a Ribbit Capital, a DST Global és a Schroders.

A fintech globális tevékenységét a Londonban bejegyzett Revolut Group Holdings Ltd. irányítja. Az Európában (így Magyarországon is) a szolgáltatásokat a Litvániában bejegyzett és engedélyezett Revolut Bank UAB nyújtja.

Lehet a Revoluton kriptókkal kereskedni?

Tavaly december elején, mielőtt az új magyar kriptoszabályok élesedtek volna, a Revolut bejelentette, hogy "a szabályozási környezet változásai miatt" teljesen beszüntetik a kriptovaluta-szolgáltatásaikat Magyarországon. A kriptokereskedés tehát ma nem érhető el náluk. A fióktelep elindulása ezen a helyzeten a jelek szerint - egyelőre legalábbis - nem is fog változtatni, de mindez nem zárja ki, hogy a jövőben egyszer újra megnyissák a lehetőséget az ügyfelek előtt.

Miben jobb, ha magyar bankszámlát is kapnak az ügyfelek?

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. Ennek jelentősége, hogy ugyan bizonyos feltételek vállalása esetén eddig is lehetett kérni a fizetések a „külföldi” revolutos számlára kérni, ám mivel ez egy litván bankszámla volt, a fizetések átutalása egy nemzetközi tranzakciónak számított. Így az esetek túlnyomó részében jóval drágábban lehetett volna ide utalni, és ráadásul jellemzően hosszabb átfutással érkezik meg a pénz. A külföldi utalással járó költséget a munkáltató át is háríthatja az alkalmazottra. Mindezek miatt a gyakorlatban nem igazán terjedhetett el a revolutos számlák „elsődleges számlaként” való használata.

Hányan revolutoznak ma Magyarországon?

A magyar revolutos ügyfelek száma annak ellenére sem csappant meg, hogy a társaság a hazai szabályozási környezet változásai nyomán kivonult a kriptopiacról. A legfrissebb nyilvános információk szerint 2,23 millió magyar ügyfél rendelkezik a Revolutnál számlával.

Több adót fizet a Revolut?

A fintech gyökerű bank új kötelezettségekkel is szembesül amiatt, mert fióktelepet alapítanak Magyarországon: úgy tudjuk, bankadót és extraprofitadót is fizetniük kell fióktelepként, a tranzakciós illetéket pedig fióktelep nélkül is minden tranzakciójuk után kötelesek befizetni. Ezek az extra adóterhek indokolhatják többek között a díjszabás változását.

Tavaly júniusban érkezett egy jogszabály-változás, amelyért a bankok régóta lobbiztak: 2025. július 20-tól az e-pénzes fizetések után is kell tranzakciós illetéket fizetni. Akkoriban az a hír járta, hogy egyrészt a gyorsan növekvő magyar fintech, a vállalati ügyfeleket célzó Binx volt az egyik "célpont", a másik pedig egyértelműen a Revolut. Ugyanis utóbbiról több forrásunk azt állította, hogy a belső forgalmát e-pénzben bonyolította, így a Revolut-felhasználók között nem kellet tranzakciós illetéket fizetni. Ha ez igaz, ez szintén megdobhatta a külföldi fintech adófizetési terheit Magyarországon.

Ki a helyi fióktelep vezetője?

A Revolut február 11-én jelentette be, hogy a társaság Petrás Gábort nevezte ki a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének Country Managerének. A szakember felel a fióktelep működéséért, biztosítja a szabályozási megfelelést és az üzletfejlesztést. A vezető feladata továbbá a Revolut termékeinek lokalizálása és bővítése a magyar ügyfelek számára. Petrás Gábor a neobankhoz való csatlakozás előtt több mint egy évtizedet töltött a K&H Csoportnál vezetői pozíciókban, ahol ügyfélélményre és digitális innovációra fókuszáló projekteket vezetett. Korábban a UniCredit Bank Hungarynél is betöltött felsővezetői szakértői pozíciókat, komplex folyamat- és projektmenedzsment feladatok irányításával.

Címlapkép forrása: Revolut Newsroom