Ezrével veszi fel az embereket a Revolut Indiában

A Revolut 2026 végére globális létszámának mintegy 40 százalékát Indiában kívánja foglalkoztatni, miközben jelentősen bővíti ottani globális szolgáltatóközpontját - írja a Reuters.

A cég tavaly 500 millió fontos (mintegy 670 millió dolláros) befektetést vállalt indiai üzletágába és szolgáltatóközpontjába a következő 5 évre, ennek keretében csak idén 1600 új pozíciót töltenek be az indiai központban, amivel az ázsiai országban dolgozó munkavállalóik száma az év végére eléri az 5500 főt. Az új állások termékfejlesztési, támogató, valamint pénzügyi területeket érintenek, beleértve a fizetésfeldolgozást és a csalásfelderítést is.

A Revolut jelenleg világszerte 12 ezer embert foglalkoztat.

Az indiai globális kompetenciaközpontok (GCC-k) az elmúlt években jelentős átalakuláson mentek keresztül. Az egykori költséghatékony kiszervezési csomópontok mára stratégiai egységekké váltak. Ezek a központok az anyavállalatok működtetését, pénzügyeit, valamint kutatás-fejlesztését is végzik.

Jonathan Beaney, a Revolut toborzási vezetője Indiát

a világ egyik legkiterjedtebb és legdinamikusabb tehetségbázisának

nevezte. Hozzátette, hogy az indiai technológiai központ a vállalat globális növekedésének kulcseleme.

Paroma Chatterjee, a vállalat indiai vezérigazgatója elmondta, hogy a cég folyamatainak nagyjából harmadát már Indiából irányítják. Ebbe beletartozik a rutinszerű tranzakció-ellenőrzés és a mesterséges intelligenciára épülő riasztások kezelése is. Az Indiában kifejlesztett megoldásokat – például a videós ügyfél-azonosítást (KYC) – más piacokon is bevezetik a szigorúbb ügyfél-beléptetési folyamatok biztosítása érdekében.

A kompetenciaközpont bővítése ugyanakkor elkülönül a Revolut indiai üzleti tevékenységétől.

A 2015-ben alapított, jelenleg 75 milliárd dollárra értékelt Revolut Indiában előre fizetett fizetési eszközök kibocsátására kapott engedélyt. A vállalat a következő negyedévben tervezi termékének helyi bevezetését.

Címlapkép forrása: Shutterstock