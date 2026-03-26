Figyelmeztette a világot a Goldman Sachs korábbi vezére: tartós károkat okoz az iráni háború

Blankfein a CNBC-nek nyilatkozva azt mondta, hogy
a piac egyes szereplői túlságosan könnyelműen viszonyulnak a konfliktushoz.
Szerinte ugyanolyan veszélyes arra számítani, hogy minden megoldódik, mint arra, hogy soha nem lesz békés rendezés. "
Mindenki tudja, hogy ha holnap véget is érne a háború, az infrastruktúrában már akkora kár keletkezett, hogy a feszültség még hosszú ideig fennmarad. Ráadásul semmi okunk feltételezni, hogy holnap megoldás születik
- fogalmazott a közel-keleti helyzettel kapcsolatban.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-i, Irán elleni csapásai regionális háborúvá eszkalálódtak. Ennek során Irán a szomszédos országok energetikai infrastruktúráját vette célba. A Hormuzi-szoros, amely az olaj- és gázszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út, forgalma súlyosan akadozik.
Blankfein felhívta a figyelmet az energiapiacokon az elmúlt hetekben tapasztalt extrém volatilitásra, amely a konfliktus következményeinek beárazása során alakult ki. Ebben a helyzetben azt tanácsolja a befektetőknek, hogy
kerüljék az egyértelműen irányhoz kötött pozíciókat, és inkább óvatos megközelítést alkalmazzanak.
"Legyenek nagyon gyorsak, és kezeljék nagyon óvatosan a pozícióikat" - mondta. Hozzátette: a fedezeti ügyletek akár egyik napról a másikra is értéktelenné válhatnak, ha a helyzet váratlan irányt vesz, ezért most a legfontosabb a különböző szcenáriók elemzése.
A Goldman Sachsot a 2008-as globális pénzügyi válságon átvezető egykori vezérigazgató az amerikai gazdaság általános kilátásairól is beszélt. Elmondása szerint a háború előtt a hátszél sokkal erősebb volt az ellenszélnél, hiszen a környezetet stabil gazdasági növekedés és csökkenő kamatpálya jellemezte. "
Mindez azonban másod- vagy harmadlagossá vált a háború és az energiaárak alakulása mellett
- jegyezte meg.
Blankfein emellett megkérdőjelezte a magánhitel-alapok portfólióiban szereplő eszközértékelések pontosságát is. Kiemelte, hogy a részvénypiacok emelkedése közben ezeket az eszközöket semmi nem tette igazán próbára. "El kell jönnie a piaci korrekciónak. Eddig ilyen nem történt, de minél tovább húzódik ez az állapot, annál fájdalmasabb lehet" - tette hozzá.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
