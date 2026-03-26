Hornung Ágnes lett az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója

Kómár András helyett Hornung Ágnes kerül az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) ügyvezető igazgatói székébe, a hírről a Magyar Bankszövetség főtitkára számolt be.

„Az Országos Betétbiztosítási Alap kulcsszerepet tölt be a hazai pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésében. Feladata, hogy egy hitelintézet esetleges csődje esetén – a bankok által befizetett forrásokból – ügyfelenként 100 000 euró összeghatárig kártalanítsa a betéteseket.

Örömmel osztom meg, hogy Hornung Ágnest, korábbi igazgatósági tagunkat választottuk meg az OBA új ügyvezető igazgatójának. Személyében olyan szakember kerül az intézmény élére, aki széleskörű betétbiztosítási és pénzpiaci tapasztalattal, hazai és nemzetközi háttérrel, valamint jelentős vezetői gyakorlattal rendelkezik.



Meggyőződésem, hogy szakértelme hozzájárul az OBA magas színvonalú működésének további erősítéséhez és az intézmény elismertségének növeléséhez.

Elnökként és a Magyar Bankszövetség főtitkáraként külön megtiszteltetés számomra, hogy az általam tett személyi javaslatot az igazgatótanács egyhangúlag támogatta.” – fogalmazott Hornung Ágnes kinevezésről a LinkedInen Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.

Az MNB-től érkező Kómár András 2018 januárjától 2026 februárjáig töltötte be az OBA ügyvezető igazgatói pozícióját.

Utódja, Hornung Ágnes többek között