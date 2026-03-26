Itt az újabb 200 milliárdos nyereség az MBH-tól - Gyűlnek a felhők, de drasztikus lépést nem tervez a bank

Nem csupán a 2025-ös pénzügyi eredményeket ismertették az MBH Bank mai sajtótájékoztatóján, hanem a 2021-2025-es stratégiai időszak eredményeit is bemutatta Barna Zsolt elnök-vezérigazgató. Az egyébként is piacvezető pozícióban lévő vállalati üzletágban tovább erősödött a bank ebben az időszakban (a kereskedelmi faktoringot külön kiemelte a bankvezér), emellett a lakossági üzletágban mind a jelzáloghitelezés, mind a fedezetlen hitelezés területén sikerült előrelépnie – hangsúlyozta. Az organikus növekedést olyan akvizíciókkal egészítették ki, mint a Sberbank ügyfeleinek a konszolidációja, a Fundamenta, a Duna Bank és az Otthon Centrum felvásárlása.
30%-kal növelte mérlegfőösszegét, duplájára emelte saját tőkéjét, és növelte ügyfélszámát az MBH bank öt év alatt, eközben 1000 milliárd forint feletti eredményt ért el.
Egy ekkora bank finanszírozása megköveteli a külföldi források bevonását is, e téren is nagy sikereket ért el a társaság Barna Zsolt szerint, és sikerült annak a célnak a megvalósítása is, miszerint kilépnének a tőzsdére.
A következő 5 év tervei közül az alábbiakat emelte ki az elnök-vezérigazgató:
- amely üzleti területeken még nem piacvezetők, ott piacvezetők szeretnének lenni,
- a banki működésben megteszik a finomhangolásokat,
- akvizíciókkal minél hamarabb kilépnének a külföldi piacra, miközben nem zárkóznak el a hazai felvásárlásoktól sem (de ez a piac már kezd szűk lenni a társaság számára).
Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese a tavalyi eredményekről ismertette:
- 204,4 milliárd forintos korrigált adózás utáni eredményt ért el a bank tavaly, ami 17,5%-os tőkearányos megtérülést jelent,
- és egyébként 11%-kal marad el az egy évvel korábbi 229,4 milliárd forinttól.
- Hiteloldalon 19%, betéti oldalon 20% feletti a piaci részesedésük, az agráriumban és a lízing területén őrzik piacvezető pozíciójukat,
- bár a vállalati oldal „inkább csak stabil” teljesítményt mutatott, a betéti oldalon közel 8%-ot nőtt,
- a lakossági oldalon a lakáshitel-állomány mintegy 10%-kal, a fogyasztási hitelek 16,7%-kal nőttek,
- a működési bevételek közel 550 milliárd forinttal emelkedtek, a jutalékeredmény több mint 10%-kal emelkedett, a kamateredmény a kamatkörnyezet normalizálódása miatt 9%-kal csökkent,
- a korrigált költségek 7,4%-kal emelkedtek, ami alatta van a bankszektorban kimutatott 9,3%-os bővülésnek,
- a portfólió minősége stabilan alakult, a nem teljesítő hitelek fedezettsége kimagasló, a saját tőke 137 milliárd forinttal nőtt, így jócskán a szabályozói szintek felett maradt, miközben a likviditást mutató hitel/betét arány 76% körüli, az LCR-mutató 145%-on állt - a bank közel 3700 milliárd forint állampapírral, 1300 milliárd forint MNB-betéttel rendelkezik,
- tavaly januárban 750 millió euró értékben hajtott végre MREL-képes nemzetközi kötvénykibocsátást a bank, májusban 200 millió eurónyi Tier 2 kötvénykibocsátást, idén januárban 500 millió eurós senior preferred kötvény kibocsátást hajtott végre a bank.
A gyorsjelentés alapján 50 milliárd forintnyi pozitív eredmény kockázatiköltség-felszabadításból származott tavaly a banknál. Felvetésünkre, hogy ennek esetleges kiesése idén mennyire hiányozhat a jövedelmezőségből, és mennyire indokol költségcsökkentési lépéseket, Krizsanovich Péter elmondta:
folyamatosan dolgozunk a költséghatékonyságon, ez minden területre kiterjed
Mint mondte, elsősorban finomhangolásról, a költséghatékonyságot szolgáló fejlesztésekről van szó. Tavaly 19,8 milliárd forint bankadót és 19,6 milliárd forint extraprofitadót fizetett a bank, 2026-ban jelentősen nő az utóbbi, a hatékonyságnövelést ez is indokolja.
Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes a retail üzletág eredményeiről elmondta:
- a Fundamenta felvásárlása tavaly már megmutatta, milyen szinergiák rejlenek az együttműködésben,
- evezette a bank az Otthon Start Programba az Egyenlítő konstrukcióját, a napi bankolásban a Tripla számlacsomaggal új kategóriát teremtettek, és fejlesztették a BUPA vállalkozói platformot,
- a fiókok megújítása mellett három partnercentrumot nyitottak, és folytatták az ATM-hálózatot, fejlesztették személyi kölcsön terméküket (előbb a fiókokban, majd digitálisan is alkalmazzák az „űrtechnológiát”), és digitalizálták SZÉP-kártyájukat, AI-asszisztenst alkalmaznak a munkáshitel és a jelzáloghitel-dokumentumellenőrzés esetében, de BUPA és a személyi köl
- sikeresen lezárult a korábbi Takarék-ügyfelek informatikai integrációja, ami a piacra lépés gyorsaságát és a kiszolgálás színvonalát is növeli,
- a lakossági hitelállomány 7%-kal 2551 milliárd forintra, a lakossági megtakarítások állománya 3140 milliárd forintra emelkedett,
- a lakáshitelek záróállománya a 10,7%-kal nőtt a tavaly, a piaci részesedés 22% fölé emelkedett ezzel,
- a személyi kölcsönök új kihelyezése 26%-kal, a lakossági hiteleké összességében 14%-kal 370 milliárd fölé emelkedett.
Szabó Levente egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes a vállalati üzletágról elmondta:
- 0,6%-kal nőtt tavaly a bank vállalati hitelállománya, a vállalati betétállományuk 8%-os növekedéssel átlépte az 5000 milliárd forintot, elsősorban a nagyobb jövedelmezőséggel bíró hitelekre koncentráltak,
- az agrárhitelezésben 4%-ot nőttek, így meghaladja a 25%-ot itt a részesedésük, a lízingpiacon pedig 3,5%-os növekedéssel meghaladták a 26% feletti piaci részesedést,
- automotive ökoszisztémát építettek fel, prioritásként kezelték a társasház-finanszírozást, piacvezetők az energetika finanszírozásában, különböző együttműködésekkel erősítik a vállatfinanszírozást és magán-egészségügyi szektor finanszírozását, a faktoring területén a finanszírozott állomány átlépte a 180 milliárd forintot, az agrárium területén pedig a KAP új forrásainak közvetítésében egyharmados piaci arányt szeretnének tartani,
- az angolszász modell alapján a leánybanknál bevezetett befektetési banki tevékenység számai azt mutatják, hogy bevált a választott szisztéma: több mint 11%-kal nőtt például náluk a vezetett értékpapírszámlák száma.
