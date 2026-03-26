Miért nem szakadnak ránk a fintech innovációk Magyarországon?

A Számlázz.hu kerekasztal-beszélgetést tartott. A szakértők azt feszegették, miként lehet összehozni a technológiát és a vállalkozói igényeket, milyen szerepe van az AI-nak és az innovációnak.
Fekete Emese (Forbes, főszerkesztő-helyettes) szerint a fintech jövője nem azon múlik, hogy mit tud a technológia, hanem azon, hogy az emberek mikor kezdik elhinni, hogy tényleg nekik készült. A médiának is nagy a felelőssége: szakmai szlengek helyett közérthető és kritikus nyelven azt érdemes elmondani, hogy egy adott megoldás mit vált ki, mit helyettesít, mikor segít és hogyan érdemes használni.
Gauder Milán (tech investor, filantróp) úgy vélte,
a legfelkapottabb fintech területek a problémákhoz, hiányosságokhoz kötődnek.
Ilyen a nemzetközi fizetés (jelenleg lassú, drága és kiszámíthatatlan) és a csalásmegelőzés. Az a fintech lehet sikeres, amelyik egy nagyobb infrastruktúrára (kártyás fizetési rendszer, azonnali átutalási rendszer, nemzeti devizák rendszere) csatlakozik rá és ügyfélproblémát old meg, vagy kényelmi szolgáltatást fejleszt.
Szászi Barnabás (ELTE Viselkedéstudományi Labor, vezető) feltette a kérdést: miért akad el a fintech? Azért, mert az emberek természetüknél fogva ragaszkodnak a megszokotthoz. Amit már ismernek, azzal kisebb a kockázat, nem kell megtanulni a használatát, lehet, hogy érzelmileg is kötődnek hozzá. Az üzleti világban a hatékonyság az első, és a fintech is a hatékonyságot akarja eladni, de előfordulhat, hogy a fenti okok miatt valakinek nem számít a hatékonyság, vagy nem tartja fontosnak.
Ángyán Balázs (Számlázz.hu, ügyvezető igazgató) kifejtette, a fintech egy gyorsan változó iparág, amelyben sokszor nemhogy a mögöttes technológiát, de azt sem könnyű megérteni, hogy mit kínálnak az ügyfélnek. Az AI megjelenése éppen a szemünk előtt gyorsítja fel és teszi még komplexebbé az iparágat.
Ebben a környezetben könnyű beleesni abba a csapdába, hogy a hozzáértők belterjes csapattá válnak, akik egymás között bonyolult témákról is könnyedén beszélgetnek, de a laikusok már rég lemaradtak.
Egyetértettek a résztvevők abban, hogy míg a lakossági szegmensben látványosabb a fintech megoldások előretörése, a vállalkozói szféra nehezebben vált. Akkor mozdul a szegmens, amikor külső kényszer, például szabályok változása indukálja ezt, akkor azonban nagyon gyors a reakció. A hatékonyság maximalizálása nem jelent elegendő vonzerőt, a felhasználónak azt is éreznie kell, hogy minőségi változást hoz az életébe a fintech.
