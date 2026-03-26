Növelte nyereségét a CIB Bank, teljesült a négyéves stratégiai terv

Túlteljesítette a 2022–2025 közötti stratégiai ciklusra kitűzött célszámait a CIB Csoport, és növelte piaci részesedését a kiemelt szegmensekben – közölte a bank. Az adózott eredmény tavaly 5,5%-kal 75,6 milliárd forintra, a mérlegfőösszeg 11,8%kal 3870 milliárd forintra nőtt a csoportnál.

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A CIB Csoport a 2025. üzleti évet 75,9 milliárd forintos nyereséggel zárta, ami 5,5%-kal haladja meg a 2024. évi értéket. A csoport mérlegfőösszege 3870 milliárd forintot tett ki év végén, ez 11,8%-os növekedés jelent 2024 decemberéhez képest. A növekvő mérlegfőösszeget főként az ügyfél- és banki források növekedése eredményezte – közölték.

2025 végén a CIB Csoport konszolidált bruttó ügyfélhitel-állománya 1822 milliárd forint volt, ez 9,2% növekedést jelent 2024 végéhez képest. A vállalati szegmensben a gazdasági bizonytalanságok és a Növekedési Hitelprogram portfóliójának nagymértékű kifutása miatt gyenge volt az új finanszírozás iránti kereslet. Ezzel szemben a lakossági piacon az új jelzáloghitelek iránti kereslet 59%-kal nőtt a fellendülő lakáspiaccal összhangban, míg a személyi kölcsönök új folyósítása 56%-kal emelkedett.

Az ügyfélbetétek állománya 2944 milliárd forint volt december végén, vagyis16,4%-kal magasabb a 2024. végi értéknél, a növekedéshez elsősorban a vállalati szegmens járult hozzá. A CIB Csoport saját tőkéje az időszak végén 378 milliárd forint volt, 6,2%-kal magasabb a 2024. véginél. A növekedés főként a tárgyidőszaki nyereségnek köszönhető.

A CIB Csoport bevételei 173 milliárd forintot tettek ki, ami 0,5%-os csökkenés 2024-hez képest.

A bevételek az alacsonyabb kamatkörnyezet ellenére is közel az előző évi szinten maradtak, köszönhetően a növekvő üzleti tevékenységnek, különösen az ügyfélhitelezés és a megtakarítások terén, valamint a növekvő tranzakciós forgalomnak. A bankcsoport növelte piaci részesedését a vállalati betétgyűjtésben (5,4%-ról 5,8%-ra), és a személyi kölcsönök terén 6,6%-ról 7,5%-ra.

A jutalékbevételek a piaci átlagot meghaladóan növekedtek, a működési költségek növekedésének üteme pedig a szektor átlag alatt maradt – közölték. A CIB Csoport működési költségei 6,0%-kal emelkedtek az előző évi szinthez képest és 78,294 milliárd forintot tettek ki bankadó és extraprofit adó nélkül, főként a beszállítók inflációs áremelése és a béremelések miatt. A CIB Csoport által fizetett bankadó az extraprofit adóval együtt 14,4 milliárd forinttal járult hozzá a magyar költségvetéshez 2025-ben.

A csoport hitelportfoliójának minősége erős maradt, a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek aránya 0,7%-on zárt, a csoport költség/bevétel aránya 2025-ben 45,2%-ot ért el.

A lízing piacot 2025-ben jellemző stagnálással szemben a CIB Lízing több részpiacon is dinamikusan növelni tudta új kihelyezését. A gép lízing piac 2024-es évvel megegyező mérete ellenére a CIB Lízing új kihelyezése duplájára növekedett 2025-ben, míg a tehergépkocsi lízing piacon a 2,7%-os piaci bővülést csaknem tízszeresen meghaladva, 26%-kal emelkedett a CIB Lízing finanszírozási volumene.

A közlemény szerint a CIB a piaci átlagot meghaladó növekedést ért el a lakossági jelzáloghitelek, a személyi kölcsönök és a vállalati betétek terén, növelte a volument a lízing területen (eszköz- és flottafinanszírozás), új támogatott hiteleket, ESG-szempontoknak megfelelő termékeket, új bankbiztosítási modellt, valamint új lakossági számlacsomagokat vezetett be. A vállalati ügyfeleket új online platformra terelte át, kiterjesztette a Confirming szolgáltatást a vállalati ügyfelek nemzetközi finanszírozási és likviditásmenedzsmentjének támogatására, folyamatait automatizáció, robotizáció és mesterséges intelligencia alkalmazásával egyszerűsítette, és megújította a bank arculatát. A társaság optimalizálta energiafelhasználását és bővítette ESG-alapú termékportfólióját, kibercsalás-megelőzési kampányokat folytatott, a sikeres csalások száma a növekvő próbálkozások ellenére stagnált. A csoport kiterjesztette munkáltatói márka stratégiáját a munkavállalói élmény és a jóllét támogatására.

A következő négy év fő célkitűzése az ügyfélszám és a piaci részesedés további növelése, valamint a jutaléktermelő képesség erősítése.

