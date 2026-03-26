Új vezető került a Raiffeisen Bank nagyvállalati üzletágának élére

A Raiffeisen Bank 2026. március 16-tól Nyerges Csillát nevezte ki a Large Corporate terület vezetőjévé - közölte a társaság.

Nyerges Csilla a piacon elismert, fejlesztő szemléletű vezető, aki több évtizedes bankszakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati finanszírozás, a strukturált és projektfinanszírozás, valamint a nemzetközi ügyfélkapcsolatok területén.

Pályafutása során komplex, nemzetközi ügyfélportfóliók kezelésében szerzett átfogó tapasztalatot – a back office-tól a front office-ig, a kockázatkezeléstől a Corporate banki termékeken át a Corporate sales területéig.

A kinevezéssel a Raiffeisen Bank tovább erősíti nagyvállalati kompetenciáit, hozzájárulva a bank piaci pozíciójának további erősítéséhez, valamint a nagyvállalati ügyfélkiszolgálás minőségének és hatékonyságának növeléséhez - közölte a társaság.

