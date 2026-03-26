Vállalkozások, figyelem: könnyítések és módosítások lépnek életbe két MFB-s hitelprogramban

Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló GINOP Plusz-1.4.5-25 Nemzeti Bajnokok - Zöld és digitális átállást célzó egyműveletes kombinált Hitelprogram esetében
600 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedik a finanszírozási összeg maximuma, és akár 45%-os vissza nem térítendő támogatás is elérhető.
Kedvező változás, hogy bővül az igénylésre jogosultak köre, a beszállítói, illetve export tevékenységet végző vállalkozásokon felül a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások számára is elérhetővé válik a hitelprogram. Emellett az összes elszámolható költséghez képest 80%-ra nő az ingatlan beruházási költségek (építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés) maximális aránya.
A GINOP Plusz-1.4.4-24 KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogramnál a legfontosabb változás, hogy
a finanszírozási összeg maximuma 150 millió forintra nő, az igénylőknek akár több projektjük is finanszírozásra kerülhet a hitelprogram keretében.
A kezdő vállalkozások által igényelhető hitelösszeg maximuma nem változott, továbbra is 25 millió forint. Emelkedik az ingatlanfejlesztésre fordítható költségek mértéke, az ingatlan beruházás (átalakítás, bővítés, korszerűsítés) költségei már az összes elszámolható költség 90%-át is elérhetik.
Mindkét hitelprogramnál bekerültek az elszámolható költségek közé a területelőkészítés költségei, valamint a horizontális követelmények méréséhez és teljesítéséhez igénybe vett szolgáltatások díja.
A projekteknél kötelezően előírt eszközbeszerzés aránya 10%-ra csökkent az összes elszámolható költséghez viszonyítva.
A módosítások 2026. március 27-én lépnek hatályba, a hitelkérelmek továbbra is az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában nyújthatók be. További részletek az MFB honlapján találhatók.
A GINOP Plusz-1.4.5-25 Nemzeti Bajnokok - Zöld és digitális átállást célzó egyműveletes kombinált Hitelprogram a 2021-2027-es európai uniós finanszírozási ciklus szempontjából kiemelt fontosságú Pillér projekt. A Hitelprogram a Demján Sándor Program részeként került meghirdetésre.
