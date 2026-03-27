Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett adatai szerint 0,99%-ra csökkent a 90 napon túl késedelmes tartozások aránya a magyar bankszektor háztartási hitelállományán belül, amire

a statisztika 2009-es indulása óta nem volt példa.

12 959 milliárd forintnyi hitelből mindössze 128,4 milliárd tartózkodott 90 napnál nagyobb törlesztési késedelemben.

2025 végére minden hiteltípusnál 5% alatt volt a jelentős késedelemben lévő hitelek aránya, még

a legmagasabb aránnyal rendelkező folyószámlahiteleknél is, ahol 4,81% az arány.

A legjobb portfólióval viszont a piaci kamatozású lakáshitelek rendelkeznek, amelyeknél 0,35% a ráta.

Alábbi ábránk fekete sávja mutatja azokat a hiteleket, amelyek már legalább egy éve késedelmesek, és még mindig a bankok mérlegében találhatók. Ezek állománya 56 milliárd forint, míg a narancssárgával jelölt, 90-365 nap óta nem törlesztett hitelek volumene 73 milliárd forint. A legnagyobb állományt a 90 napon belül késedelmes hitelek képviselik 75 milliárd forinttal, de ez természetes: nagy részük a tapasztalatok szerint nem fordul három hónapon túli késedelembe.

A fenti ábráról az is leolvasható, hogy a legnagyobb terhet a személyi kölcsönök nem törlesztése jelenti a bankok számára: a 90 napon túl késedelmes hitelek 36%-a tartozik ide, míg a piaci lakáshitelek 13%-os, a nem kártya típusú folyószámlahitelek 11%-os arányt képviselnek.

Ezek a hitelek – különösen a személyi kölcsön – adják a portfóliótisztítás gerincét is:

a követelés-értékesítési adatok szerint a tavaly a bankok által értékesített 66 milliárd forintnyi hitelből 47 milliárd forint volt személyi kölcsön. Ugyanakkor a piacról úgy tudjuk, hogy az értékesítések egy részét a problémamentes hitelek adják (arányukról 2015 óta nem közöl adatot a jegybank).

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a háztartási hiteleket a bruttó, vagyis értékvesztéssel nem csökkentetett értékükhöz képest átlagosan 35-42%-os áron értékesítettek a bankok az utóbbi négy negyedévben. A nettó, vagyis már az értékvesztést is figyelembe vevő könyv szerinti értékükhöz képest viszont 124-144%-os áron, vagyis

bár az eredetinél sokkal rosszabb, az értékvesztéssel csökkentett értékhez képest jobb áron adnak túl rajtuk a bankok.

A követelésvásárlói piac meglehetősen száraz, hiszen eleve kevés nemteljesítő hitel van, a bankhitelek esetében mindenesetre elsősorban a személyi kölcsönökből él az ágazat.

Érdemes megemlíteni még három adatot, amely szintén azt támasztja alá, hogy meglehetősen egészséges a lakossági hitelportfólió. Az alábbi ábra az előtörlesztések volumenét mutatja: az elmúlt évben több előtörlesztés történt, mint bármikor korábban, ami szintén az erős fizetőképesség jele, még ha más ügyfélszegmensekben is. Tavaly a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú (köztük lakáshitel-előtörlesztési célú) felhasználása támogatta ezt, a pénztárak válaszai alapján a felhasználás 20-30%-a, vagyis 30-40 milliárd forint mehetett lakáscélú hitel előtörlesztésére, ezzel nagyjából minden tizedik lakáshitel-előtörlesztés nyugdíjpénztári megtakarításból történhetett.

Idén pedig a közszolgálati dolgozók Otthontámogatása adhat újabb lendületet az előtörlesztéseknek.

A lakáshiteleknél is nagyobb volumenben vált meg azonban meglévő személyi kölcsönétől a lakosság: a korábban felvett magas kamatozású hiteleket cserélhették le (akár top-up, tehát részben kiegészítő hitelfelvétel révén) vagy szüntethették meg ezzel a háztartások.

Szintén a hitelportfólió javulását mutatja a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adóslistája, amely a legalább 90 napja a minimálbér összegét meghaladó mértékben késedelmes hitelek adatait tartalmazza. A bank köteles az ügyfelet legalább 30 nappal előre írásban figyelmeztetni, mielőtt az adatokat átadná a KHR-nek. Ha az ügyfél ez idő alatt rendezi a tartozást, vagy az összeg a minimálbér alá csökken, nem kerül be a negatív nyilvántartásba. A rendszerben megkülönböztetnek élő mulasztást (még fennáll a tartozás) és lezárt mulasztást (a tartozás rendezve lett). A mulasztási adatokat 1 évig tárolja a rendszer, ha az ügyfél közreműködésével rendezték a tartozást (pl. visszafizetés, átütemezés), illetve 5 évig, ha a bank a tartozást megegyezéssel vagy veszteségként leírta.

2025 végén 449 ezer fennálló, és 184 ezer lezárt tartozást tartalmazott a KHR, a 2008-ig visszatekintő gyűjtésünk alapján mindkettő abszolút mélypontot jelent,

és örvendetes az is, hogy tavaly 12,2%-kal csökkent a mulasztások száma.

Végezetül a hitel-nemteljesítés folyamatának a legszomorúbb végét jelentő statisztika, a lakóingatlanokhoz kapcsolódó végrehajtások adatsora is kedvező fejleményeket mutat. A Covid-járvány miatt bevezetett tartós kilakoltatási moratóriummal érintett 2021-2022-es éveket leszámítva

az elmúlt évtizedben még nem volt ilyen alacsony a lezárt végrehajtások száma: nem érte el az 1400-at.

Persze egy ilyen eset is túl sok, mindenesetre kedvező trend látható a statisztikában.

Érdemes kitérni a vállalati hitelekre is: az MNB másik, felügyeleti statisztikája ezeknél

1,2%-os 90 napon túli késedelmes arányt mutat.

Nemcsak a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, hanem a szabályozói előírások miatt nemteljesítőnek tekintendő hitelek aránya is mélyponton van a bankrendszerben: a bankok teljes NPL-ráta 2025 végén mindössze 1,4% volt.

Bár a bankok általános jövedelmezősége romlott 2025-ben, az értékvesztés és céltartalék a kiváló portfólióminőségnek köszönhetően 58%-kal csökkent, forintban kifejezve 107 milliárd forintról 45 milliárd forintra javult, továbbra is magasnak számító fedezettség mellett.

