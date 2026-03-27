Bevezette az állami azonosítást az egyik magyar nagybank

A DÁP államilag hitelesített elektronikus azonosítási megoldása lehetővé teszi, hogy

az ügyfelek biometrikus hitelesítéssel igazolják személyazonosságukat.

A K&H ügyfelei a Digitális Állampolgár alkalmazással – hagyományos jelszóhasználat nélkül – léphetnek be az e-bankba, az e-postába, a vállalati webElectrába, az elektronikus postaládába, valamint a biztosítói ügyfélportál felületeire.

A bejelentkezési oldalon a DÁP mobilalkalmazásos belépést választva az ügyfél a telefonján jóváhagyja a belépést – asztali gépen QR-kód beolvasásával –, és a rendszer automatikusan beengedi a K&H felületére.

A regisztráció több csatornán is elérhető. A K&H mobilbankban a „Profilom” menüpont alatt, a személyes beállítások között indítható el a DÁP ID regisztráció, míg az e-bankban a „Beállítások” menüpontban, a személyes adatok és nyilatkozatok alatt érhető el a regisztrációs lehetőség. A folyamat QR-kóddal vagy a DÁP alkalmazás megnyitásával véglegesíthető, a képernyőn megjelenő lépések követésével.

