Bevezették a fizetési kérelmet az egyik magyar biztosítónál

Már fizetési kérelemmel is rendezhetik díjaikat az Alfa Biztosító ügyfelei a Raiffeisen Bank megoldásával, az ügyfél maga döntheti el, mikor hagyja jóvá a befizetést az érvényességi időn belül - közölte a bank.

A Raiffeisen Bank fizetési megoldására építve

fizetési kérelemmel is kényelmesen rendezhetik biztosítási díjaikat az Alfa Biztosító ügyfelei.

A fizetési kérelem alapú díjfizetés során a biztosító az esedékes díjról elektronikus fizetési kérelmet küld az ügyfél számára. A kérelem az ügyfél netbanki vagy mobilbanki alkalmazásában jelenik meg, ahol a szükséges adatok ellenőrzését követően néhány kattintással jóváhagyható a fizetés. A jóváhagyást követően az összeg az azonnali fizetési rendszernek köszönhetően szinte azonnal megérkezik a biztosító számlájára és rövid időn belül könyvelésre kerül a szerződésen. A fizetési kérelem ugyanakkor meghatározott ideig érvényes, így az ügyfelek a határidőn belül akár későbbi időpontra is időzíthetik a befizetést.

A fizetés a megszokott banki felületen keresztül történik, így nincs szükség számlaszámok vagy közlemények manuális megadására.

