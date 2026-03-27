Csökkent a magyar Raiffeisen nyeresége, a kétharmadát kifizeti osztalékként

A csoport a 2025-ös üzleti évet
89,9 milliárd forintos nyereséggel zárta
- derült ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett éves jelentésből. Bár ez az összeg stabil működést jelez, 22,45%-kal alacsonyabb az előző év eredményénél.
A bevételek csökkenése és a költségek jelentős növekedése együttesen azt eredményezte, hogy a tőkearányos nyereség (ROE) 19,35%-ra esett vissza, a költség/bevétel arány pedig a korábbi 32,02%-ról 35,82%-ra romlott.
A profit alakulását befolyásoló főbb komponensek:
- Nettó kamatbevétel (negatív hatás): Az eredmény visszaesését leginkább az alacsonyabb forintpiaci hozamkörnyezet okozta. Emellett szerepet játszott az a számviteli változás is, miszerint 2025-től a közgazdasági fedezeti kapcsolatba tartozó FX swapok kamatkomponense a korábbi kereskedési eredmény helyett már a kamatbevételek között kerül elszámolásra.
- Jutalékeredmény (pozitív hatás): Ez az eredménytétel 17,05%-os emelkedést könyvelhetett el, amit a fizetési szolgáltatások, az értékpapír-forgalmazás és a vagyonkezelés díjbevételei, valamint az ügyfelek devizakonverzióiból és egyéb értékpapír-ügyleteiből származó tranzakciós díjak generálták.
- Működési költségek (negatív hatás): A költségek emelkedését elsősorban a személyi jellegű ráfordítások megugrása, valamint a stratégiai célkitűzéseket támogató digitális fejlesztésekre fordított költések okozták.
- Kockázati költség (negatív hatás): 2025 folyamán a tétel 4,8 milliárd forinttal romlott, mivel az előző üzleti évhez képest alacsonyabb mértékű kockázati tartalék feloldás történt.
- Egyéb eredmény (negatív hatás): Ezt a sort az előző évinél nagyobb átértékelési veszteség, valamint a tranzakciós illeték növekedése rontotta.
- Társasági adó (pozitív hatás): A Csoport adófizetési kötelezettsége 2,483 milliárd forinttal csökkent 2025-ben az előző évhez viszonyítva. Ez leginkább az alacsonyabb halasztott adóráfordításoknak, illetve a mérsékeltebb adózás előtti eredmény miatt csökkenő társasági adónak köszönhető.
Mérlegfőösszeg és piaci részesedés
A bank konszolidált mérlegfőösszege szerény, 1,74%-os növekedést ért el, ami számszerűsítve 80 milliárd forintos bővülést jelent 2025-ben. A piaci részesedés enyhén csökkent: a 2024. év végi 5,86%-ról 5,81%-ra változott. Az elmúlt évekre jellemző jelentős állománybővülés idén is folytatódott, aminek köszönhetően mind az ügyfélforrások, mind az ügyféleszközök volumene növekedni tudott.
Hitelportfólió, betétek és tőkemegfelelés
A csoport finanszírozási szerkezete aktív hitelezési tevékenységet tükröz. A hitel/betét mutató 4,11 százalékponttal emelkedett, azaz 60,57%-ról 64,68%-ra ugrott. Ennek a hátterében a következők állnak:
- Ügyfelekkel szembeni követelések: Az állomány 11,12%-kal bővült, amit jelentősen ösztönzött az államilag támogatott lakossági jelzáloghitelprogram.
- Ügyfélbetétek: a forrásoldal is növekedni tudott, 3,33%-os bővülést felmutatva 2025-ben.
- Javuló hitelminőség: A hitelportfólió minősége kiemelkedő javulást mutatott, a nemteljesítő kitettségek aránya 46,03%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.
A csoport tőkeellátottsága továbbra is stabil és megfelelő. A szavatoló tőke – amely mindkét évben tartalmazza az adott év eredményéből fizetendő osztalék levonását – 7,13%-kal nőtt 2025-ben, ami a magasabb osztalékfizetés utáni adózott eredmény következménye. A tőkemegfelelési mutató értéke 23,47%-ra módosult.
A csoport még 2022-ben indította el nagy volumenű kötvényprogramjait, amelyeket 2024 és 2025 folyamán is frissítettek. A programok keretében (részben zöld) MREL-követelményeknek megfelelő értékpapírokat bocsátanak ki intézményi és lakossági befektetők számára.
Feltűnt egy AI-chip, amely komoly kihívója lehet az Nvidiának
Az Ascend 950PR kiválóan teljesített az ügyféltesztek során.
Az unió vezetésénél ettől rettegnek: az Orbán-kormány egyetlen húzással döntheti be az 1800 milliárd eurós gigatervet
Készülnek az állóháborúra Brüsszelben.
Drasztikus döntést kényszerült hozni a legnagyobb svájci bank az egyik befektetési alapjánál
Egyre több az ilyen eset.
Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!
Ha elhúzódik az iráni háború.
Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben
Lazítaná Kína a bankok tulajdonosi szabályait.
Soha nem látott mértékben menekülnek a befektetők a világ egyik legnagyobb gazdaságából az iráni háború miatt
Nagyon fáj az országnak a magas olajár.
Kriptóból házat venni? Nagy újítás készül az amerikai ingatlanpiacon
Kirptofedezetű jelzáloghitelekkel kísérleteznek.
Nehezebb lesz lakáshoz jutni Trump háborúsdija miatt
Megugrottak a hitelkamatok az USA-ban.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.