Csökkent a magyar Raiffeisen nyeresége, a kétharmadát kifizeti osztalékként

Közzétette 2025-ös éves jelentését a Raiffeisen Bank. A konszolidált üzleti jelentés felemás képet mutat: míg a hitelezés dinamikusan bővült, a megváltozott hozamkörnyezet és a fejlesztési költségek nyomot hagytak a profitabilitáson. A osztrák tulajdonos a jelentés szerint 60 milliárd forintnyi osztalékot vehet fel, ami a tavalyi nyereség kétharmada.

A csoport a 2025-ös üzleti évet

89,9 milliárd forintos nyereséggel zárta

- derült ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett éves jelentésből. Bár ez az összeg stabil működést jelez, 22,45%-kal alacsonyabb az előző év eredményénél.

A bevételek csökkenése és a költségek jelentős növekedése együttesen azt eredményezte, hogy a tőkearányos nyereség (ROE) 19,35%-ra esett vissza, a költség/bevétel arány pedig a korábbi 32,02%-ról 35,82%-ra romlott.

A profit alakulását befolyásoló főbb komponensek:

Nettó kamatbevétel (negatív hatás) : Az eredmény visszaesését leginkább az alacsonyabb forintpiaci hozamkörnyezet okozta. Emellett szerepet játszott az a számviteli változás is, miszerint 2025-től a közgazdasági fedezeti kapcsolatba tartozó FX swapok kamatkomponense a korábbi kereskedési eredmény helyett már a kamatbevételek között kerül elszámolásra.

: Az eredmény visszaesését leginkább az alacsonyabb forintpiaci hozamkörnyezet okozta. Emellett szerepet játszott az a számviteli változás is, miszerint 2025-től a közgazdasági fedezeti kapcsolatba tartozó FX swapok kamatkomponense a korábbi kereskedési eredmény helyett már a kamatbevételek között kerül elszámolásra. Jutalékeredmény (pozitív hatás) : Ez az eredménytétel 17,05%-os emelkedést könyvelhetett el, amit a fizetési szolgáltatások, az értékpapír-forgalmazás és a vagyonkezelés díjbevételei, valamint az ügyfelek devizakonverzióiból és egyéb értékpapír-ügyleteiből származó tranzakciós díjak generálták.

: Ez az eredménytétel 17,05%-os emelkedést könyvelhetett el, amit a fizetési szolgáltatások, az értékpapír-forgalmazás és a vagyonkezelés díjbevételei, valamint az ügyfelek devizakonverzióiból és egyéb értékpapír-ügyleteiből származó tranzakciós díjak generálták. Működési költségek (negatív hatás) : A költségek emelkedését elsősorban a személyi jellegű ráfordítások megugrása, valamint a stratégiai célkitűzéseket támogató digitális fejlesztésekre fordított költések okozták.

: A költségek emelkedését elsősorban a személyi jellegű ráfordítások megugrása, valamint a stratégiai célkitűzéseket támogató digitális fejlesztésekre fordított költések okozták. Kockázati költség (negatív hatás) : 2025 folyamán a tétel 4,8 milliárd forinttal romlott, mivel az előző üzleti évhez képest alacsonyabb mértékű kockázati tartalék feloldás történt.

: 2025 folyamán a tétel 4,8 milliárd forinttal romlott, mivel az előző üzleti évhez képest alacsonyabb mértékű kockázati tartalék feloldás történt. Egyéb eredmény (negatív hatás) : Ezt a sort az előző évinél nagyobb átértékelési veszteség, valamint a tranzakciós illeték növekedése rontotta.

: Ezt a sort az előző évinél nagyobb átértékelési veszteség, valamint a tranzakciós illeték növekedése rontotta. Társasági adó (pozitív hatás): A Csoport adófizetési kötelezettsége 2,483 milliárd forinttal csökkent 2025-ben az előző évhez viszonyítva. Ez leginkább az alacsonyabb halasztott adóráfordításoknak, illetve a mérsékeltebb adózás előtti eredmény miatt csökkenő társasági adónak köszönhető.

Mérlegfőösszeg és piaci részesedés

A bank konszolidált mérlegfőösszege szerény, 1,74%-os növekedést ért el, ami számszerűsítve 80 milliárd forintos bővülést jelent 2025-ben. A piaci részesedés enyhén csökkent: a 2024. év végi 5,86%-ról 5,81%-ra változott. Az elmúlt évekre jellemző jelentős állománybővülés idén is folytatódott, aminek köszönhetően mind az ügyfélforrások, mind az ügyféleszközök volumene növekedni tudott.

Hitelportfólió, betétek és tőkemegfelelés

A csoport finanszírozási szerkezete aktív hitelezési tevékenységet tükröz. A hitel/betét mutató 4,11 százalékponttal emelkedett, azaz 60,57%-ról 64,68%-ra ugrott. Ennek a hátterében a következők állnak:

Ügyfelekkel szembeni követelések : Az állomány 11,12%-kal bővült, amit jelentősen ösztönzött az államilag támogatott lakossági jelzáloghitelprogram.

: Az állomány 11,12%-kal bővült, amit jelentősen ösztönzött az államilag támogatott lakossági jelzáloghitelprogram. Ügyfélbetétek : a forrásoldal is növekedni tudott, 3,33%-os bővülést felmutatva 2025-ben.

: a forrásoldal is növekedni tudott, 3,33%-os bővülést felmutatva 2025-ben. Javuló hitelminőség: A hitelportfólió minősége kiemelkedő javulást mutatott, a nemteljesítő kitettségek aránya 46,03%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A csoport tőkeellátottsága továbbra is stabil és megfelelő. A szavatoló tőke – amely mindkét évben tartalmazza az adott év eredményéből fizetendő osztalék levonását – 7,13%-kal nőtt 2025-ben, ami a magasabb osztalékfizetés utáni adózott eredmény következménye. A tőkemegfelelési mutató értéke 23,47%-ra módosult.

A csoport még 2022-ben indította el nagy volumenű kötvényprogramjait, amelyeket 2024 és 2025 folyamán is frissítettek. A programok keretében (részben zöld) MREL-követelményeknek megfelelő értékpapírokat bocsátanak ki intézményi és lakossági befektetők számára.