Drasztikus döntést kényszerült hozni a legnagyobb svájci bank az egyik befektetési alapjánál
A svájci UBS bank felfüggesztette az Euroinvest nevű német ingatlanalapjából történő tőkekivonásokat, a felfüggesztés akár három évig is eltarthat. A lépésre azért volt szükség, mert az alap likvid eszközei nem elegendőek a visszaváltási igények teljesítéséhez – derül ki a Reuters által megismert befektetői értesítésből.

A bank közleménye szerint a kihívásokkal teli piaci környezetben a befektetők érdekeinek védelme érdekében döntöttek a visszaváltások felfüggesztése mellett.

A németországi székhelyű alap kezelt vagyona február végén 406,8 millió eurót tett ki.

A UBS az értesítésben közölte, hogy a március 25-e után benyújtott visszaváltási kérelmeket már nem teljesítik. Emellett az új befektetési jegyek kibocsátását is felfüggesztették, az újabb értékesítések ugyanis várhatóan nem javítanák érdemben a likviditási helyzetet. Ráadásul a felfüggesztés ideje alatt belépő befektetőket fokozott kockázatnak tennék ki, különösen abban az esetben, ha a visszaváltások nem indulnak újra, és az alapot végül felszámolják.

A UBS lépése egy szélesebb iparági trendbe illeszkedik. Az utóbbi időben a megugrott visszaváltási igények miatt több vagyonkezelő is korlátozta a tőkekivonást az alapjaiból.

Bevezette az állami azonosítást az egyik magyar nagybank

Csökkent a magyar Raiffeisen nyeresége, a kétharmadát kifizeti osztalékként

Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben

Az Ares, az Apollo Global, valamint a BlackRock HPS Corporate Lending alapja egyaránt 5 százalékos korlátot vezetett be a befektetői tőkekivonásokra.

Kapcsolódó cikkünk

Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország
