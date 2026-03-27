Kriptóból házat venni? Nagy újítás készül az amerikai ingatlanpiacon

A Coinbase kriptotőzsde és a Better Home & Finance jelzáloghitel-szolgáltató közösen olyan megoldást kínál, amellyel a lakásvásárlók kriptovaluta-fedezetű hitelből finanszírozhatják az önerőt. Ez az egyik legambiciózusabb kísérlet arra, hogy a digitális eszközöket a mindennapi pénzügyi szükségletekbe integrálják.

Az együttműködés lényege, hogy a

leendő lakástulajdonos a Coinbase-számláján tartott bitcoin vagy USDC fedezetével vehet fel hitelt az önerő biztosítására.

Ez a kölcsön elkülönül az ingatlanra felvett, a Fannie Mae által garantált jelzáloghiteltől. A konstrukció révén a vásárlóknak nem kell eladniuk kriptoeszközeiket az önerő előteremtéséhez. Így megőrizhetik kitettségüket az esetleges további árfolyam-emelkedés reményében, és elhalaszthatják az értékesítésből származó adófizetési kötelezettséget is.

A megoldás ugyanakkor további tőkeáttételt és bonyolultságot visz egy amúgy is költséges tranzakcióba. A vásárlók voltaképpen arra fogadnak, hogy a kriptopiaci kitettség megőrzése megéri egy második hitel felvételét az egyik legnagyobb pénzügyi kötelezettségvállalásuk mellett.

A lakáshoz jutás az elmúlt években jelentősen megnehezedett az Egyesült Államokban. Az Országos Ingatlanközvetítők Szövetségének adatai szerint a magas hitelfelvételi költségek, az emelkedő árak és a szűkös kínálat miatt

az első lakásukat vásárlók medián életkora 40 évre emelkedett a 2000-ben mért 32 évről.

A Coinbase közlése szerint a kriptovalutával fedezett hitelek ugyanúgy működnek, mint a hagyományos lakáshitelek, és ugyanazok a jogi védelmek vonatkoznak rájuk. A jelzáloghitel feltételeit és kamatát a bitcoin árfolyamingadozása a futamidő alatt nem befolyásolja. A fedezet értékének csökkenése esetén sem következik be pótfedezet-bekérés, amennyiben az adós rendben teljesíti a törlesztést. Magukat a jelzáloghiteleket a Better folyósítja.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 18. Jön a nagy fordulat a kriptopiacon: éveken át vártak erre a lépésre

Forrás: Reuters

