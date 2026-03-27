Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben

Emelkedtek a kínai bankok részvényei a hongkongi tőzsdén, a hátterében egy kiszivárgott hír áll, miszerint a szabályozó hatóság fontolgatja a tulajdonosi korlátozások enyhítését. Egy ilyen lépés szélesebb tőkebevonási lehetőségeket nyitna meg a hitelintézetek előtt - írja a Reuters.

A Reuters értesülései szerint a Nemzeti Pénzügyi Szabályozási Hivatal (NFRA) új engedményt tervez bevezetni a kínai bankoknál. A módosítás lehetővé tenné egyes részvényeseknek, hogy a jelenlegi kettő helyett

akár négy bankban is megszerezzenek legalább ötszázalékos, úgynevezett minősített befolyást jelentő tulajdoni hányadot.

Ennek köszönhetően a hitelintézetek várhatóan több részvényt bocsáthatnának ki zártkörűen vagy a nyílt piacon. A hatóság egyelőre nem kommentálta az értesülést.

A hírek hatására pénteken a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) árfolyama 1,2 százalékkal emelkedett. A China Construction Bank (CCB) és a Kínai Postai Takarékbank (PSBC) papírjai szintén több mint egy százalékot erősödtek. A kínai szárazföldi bankokat tömörítő Hangszeng index összességében 0,6 százalékkal került feljebb.

A Citi elemzői szerint a lehetséges szabálymódosítás pozitív hatást gyakorolna a szektorra. A lépés felgyorsítaná a hitelezés bővülését, miközben a menedzsmentet a nyereség és a részvényárfolyam növelésére ösztönözné. Mindez az intézményi befektetők – köztük a biztosítótársaságok – számára is vonzóbbá tenné a piacot. A JPMorgan szakértői szintén kedvezőnek ítélték a fejleményt, kiemelve, hogy az jelentősen kibővítené a kínai bankok befektetői bázisát.

A szabályozás enyhítésének egyik fő haszonélvezője a Pingan biztosítócsoport lehetne.

A vállalat már tavaly is növelte banki befektetéseit, ám a Pingan Bankban meglévő irányító részesedése miatt jelenleg más hitelintézetben nem szerezhet minősített befolyást. A JPMorgan rámutatott: a lazítás megnyitná az utat a csoport előtt, hogy a Pingan Bank mellett más pénzintézetekben is öt százalék feletti részesedést építsen ki. Potenciális célpontként az ICBC-t, a CCB-t, a PSBC-t, valamint a China Merchants Bankot nevezték meg.

Michael Kuo, a Pingan társvezérigazgatója egy péntek reggeli sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a cégcsoport szoros kapcsolatot ápol a felügyelettel. Hozzátette: amint a részletszabályok hivatalosan is megjelennek, aktívan megvizsgálják befektetési stratégiájuk esetleges módosítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images