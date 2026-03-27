  • Megjelenítés
Nehezebb lesz lakáshoz jutni Trump háborúsdija miatt
Bank

Nehezebb lesz lakáshoz jutni Trump háborúsdija miatt

Portfolio
Az Egyesült Államokban hat hónapos csúcsra emelkedett a leginkább elterjedt, 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata. A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olajárak ugyanis inflációs aggodalmakat szítottak, ami a tavaszi lakáspiaci szezonra is rányomhatja a bélyegét - írja a Reuters.

A Freddie Mac jelzáloghitel-finanszírozó társaság csütörtöki adatai szerint a 30 éves, fix jelzáloghitelek kamata átlagosan 6,38 százalékra nőtt.

Ez szeptember óta a legmagasabb érték, és az egy héttel korábbi 6,22 százalékhoz képest is érdemi ugrást jelent.

A mutató már négy hete folyamatosan emelkedik, ami aláássa a Trump-kormányzatnak a megfizethető lakhatás megteremtésére irányuló törekvéseit.

Kapcsolódó cikkünk

A lakhatást igyekszik könnyíteni, de éppen Trump döntései hozhatják nehéz helyzetbe a lakásvásárlókat Amerikában

Most tárgyalják az új tervezetet: így tiltanák meg teljesen a házvásárlást a nagybefektetőknek amerikában

Erre senki sem számított: hiába akartak jót az új amerikai törvénnyel, hatalmas lavinát indítottak el

Az iráni háborút megelőzően a kamatszint még 5,98 százalékon állt. Ezt az tette lehetővé, hogy Donald Trump elnök utasította a Freddie Macet és a Fannie Mae-t a jelzáloggal fedezett értékpapírok vásárlásának növelésére.

Még több Bank

Kriptóból házat venni? Nagy újítás készül az amerikai ingatlanpiacon

Rohamtempóban épül az új európai fizetési rendszer, egyetlen ok áll a háttérben

Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország

Kapcsolódó cikkünk

Pénzügyi trükkre készül Trump: gigantikus vásárlással nyúlna bele a lakáshitelek kamatába

Nagybevásárlásra indult a Freddie Mac és a Fannie Mae - hogy lesz ebből privatizáció?

Új korszak jöhet az amerikai lakáshitelezésben: lélegzet-visszafojtva figyeli a piac, mi lesz a két jelzálogóriás sorsa

A február végén kirobbant konfliktus óta azonban az olajárak több mint 30 százalékkal emelkedtek, magukkal húzva az amerikai állampapírok hozamát is.

A jelzáloghitelek kamatai pedig hagyományosan a 10 éves amerikai államkötvények hozammozgását követik.

A lakhatás megfizethetősége így egyre hangsúlyosabb politikai kérdéssé válhat a novemberi félidős választások előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Szétbombázta az orosz hadsereg Odesszát, Leningrádra mért csapást Ukrajna - Csütörtöki híreink az ukrán frontról percről percre
Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility