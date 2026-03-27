Nehezebb lesz lakáshoz jutni Trump háborúsdija miatt

A Freddie Mac jelzáloghitel-finanszírozó társaság csütörtöki adatai szerint a 30 éves, fix jelzáloghitelek kamata átlagosan 6,38 százalékra nőtt.
Ez szeptember óta a legmagasabb érték, és az egy héttel korábbi 6,22 százalékhoz képest is érdemi ugrást jelent.
A mutató már négy hete folyamatosan emelkedik, ami aláássa a Trump-kormányzatnak a megfizethető lakhatás megteremtésére irányuló törekvéseit.
Az iráni háborút megelőzően a kamatszint még 5,98 százalékon állt. Ezt az tette lehetővé, hogy Donald Trump elnök utasította a Freddie Macet és a Fannie Mae-t a jelzáloggal fedezett értékpapírok vásárlásának növelésére.
A február végén kirobbant konfliktus óta azonban az olajárak több mint 30 százalékkal emelkedtek, magukkal húzva az amerikai állampapírok hozamát is.
A jelzáloghitelek kamatai pedig hagyományosan a 10 éves amerikai államkötvények hozammozgását követik.
A lakhatás megfizethetősége így egyre hangsúlyosabb politikai kérdéssé válhat a novemberi félidős választások előtt.
