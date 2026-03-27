Rohamtempóban épül az új európai fizetési rendszer, egyetlen ok áll a háttérben

A brüsszeli székhelyű EPI 2024-ben indította el a Wero nevű fizetési platformot, amelyet a Mastercard, a Visa és az Apple Pay európai alternatívájaként fejlesztenek. A 2020-ban 16 nagybank – köztük a BNP Paribas és a Deutsche Bank – által alapított szervezet tagsága azóta 45-re bővült. A legutóbb csatlakozók között olyan fintech cégek szerepelnek, mint a Mollie, a Worldpay és az N26.
Martina Weimert vezérigazgató a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy
egyre sürgetőbbé vált az amerikai cégektől való európai függőség csökkentése.
Arra a kérdésre, hogy a kereskedők felkészülnek-e arra az eshetőségre, miszerint a Trump-kormányzat elvághatja Európát az amerikai pénzügyi rendszerektől, határozott igennel válaszolt. Hozzátette, hogy két nagy kereskedő kifejezetten a nemzetközi ellenállóképességre hivatkozva kezdte el használni a Werót.
Nem arról van szó, hogy ez valami teljesen légből kapott forgatókönyv lenne, hiszen ezek a dolgok nagyon gyorsan megtörténhetnek
- fogalmazott.
A Wero előtt ugyanakkor komoly kihívások állnak. Jelenleg csak magánszemélyek közötti (P2P) átutalásokra használják, miközben az Európai Központi Bank adatai szerint az eurózóna kártyás tranzakcióinak kétharmadát a Visa és a Mastercard bonyolítja. Az európai piac töredezettségét tovább növeli, hogy Spanyolországban és Olaszországban saját, bankok által támogatott nemzeti fizetési rendszerek működnek. Ezek a rendszerek hiába ígérnek együttműködést egy összeurópai platformmal, a megosztottság egyelőre fennmarad.
A Wero jelenleg Belgiumban, Franciaországban és Németországban érhető el. Felhasználóinak száma a szeptemberben mért 43,5 millióról 52,5 millióra nőtt, ami az európai fizetési piac egészéhez viszonyítva még mindig szerény adatnak számít. Az EPI a következő egy évben Luxemburgra és Hollandiára is tervezi kiterjeszteni a szolgáltatást.
Weimert a digitális euróról – amelyet az EKB 2029-re tervez bevezetni – úgy nyilatkozott, hogy azt nem versenytársnak, hanem a Wero digitális pénztárcájába integrálható megoldásnak tekinti. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a bevezetés ütemezésével kapcsolatban.
Elég furcsának tartom, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor nap mint nap az európai szuverenitás problémájáról beszélünk, azt mondjuk: várjunk még öt évet a digitális euróra, és reméljük, hogy majd működni fog
- tette hozzá.
Forrás: Reuters
