Rohamtempóban épül az új európai fizetési rendszer, egyetlen ok áll a háttérben

Az Európai Fizetési Kezdeményezés (EPI) vezérigazgatója szerint a Trump-kormányzat lépései felgyorsították az amerikai fizetési rendszerektől való európai függetlenedés igényét. Ez a folyamat kifejezetten kedvez az EPI által fejlesztett Wero platformnak.

A brüsszeli székhelyű EPI 2024-ben indította el a Wero nevű fizetési platformot, amelyet a Mastercard, a Visa és az Apple Pay európai alternatívájaként fejlesztenek. A 2020-ban 16 nagybank – köztük a BNP Paribas és a Deutsche Bank – által alapított szervezet tagsága azóta 45-re bővült. A legutóbb csatlakozók között olyan fintech cégek szerepelnek, mint a Mollie, a Worldpay és az N26.

Martina Weimert vezérigazgató a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy

egyre sürgetőbbé vált az amerikai cégektől való európai függőség csökkentése.

Arra a kérdésre, hogy a kereskedők felkészülnek-e arra az eshetőségre, miszerint a Trump-kormányzat elvághatja Európát az amerikai pénzügyi rendszerektől, határozott igennel válaszolt. Hozzátette, hogy két nagy kereskedő kifejezetten a nemzetközi ellenállóképességre hivatkozva kezdte el használni a Werót.

Nem arról van szó, hogy ez valami teljesen légből kapott forgatókönyv lenne, hiszen ezek a dolgok nagyon gyorsan megtörténhetnek

- fogalmazott.

A Wero előtt ugyanakkor komoly kihívások állnak. Jelenleg csak magánszemélyek közötti (P2P) átutalásokra használják, miközben az Európai Központi Bank adatai szerint az eurózóna kártyás tranzakcióinak kétharmadát a Visa és a Mastercard bonyolítja. Az európai piac töredezettségét tovább növeli, hogy Spanyolországban és Olaszországban saját, bankok által támogatott nemzeti fizetési rendszerek működnek. Ezek a rendszerek hiába ígérnek együttműködést egy összeurópai platformmal, a megosztottság egyelőre fennmarad.

A Wero jelenleg Belgiumban, Franciaországban és Németországban érhető el. Felhasználóinak száma a szeptemberben mért 43,5 millióról 52,5 millióra nőtt, ami az európai fizetési piac egészéhez viszonyítva még mindig szerény adatnak számít. Az EPI a következő egy évben Luxemburgra és Hollandiára is tervezi kiterjeszteni a szolgáltatást.

Weimert a digitális euróról – amelyet az EKB 2029-re tervez bevezetni – úgy nyilatkozott, hogy azt nem versenytársnak, hanem a Wero digitális pénztárcájába integrálható megoldásnak tekinti. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a bevezetés ütemezésével kapcsolatban.

Elég furcsának tartom, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor nap mint nap az európai szuverenitás problémájáról beszélünk, azt mondjuk: várjunk még öt évet a digitális euróra, és reméljük, hogy majd működni fog

- tette hozzá.

Forrás: Reuters

