Bankot vett a Raiffeisen Magyarország szomszédjában

Az ügylet keretében
a Raiffeisen a Garanti Bank Romania mellett a Garanti BBVA Leasing és a Garanti BBVA Fleet Management tulajdonjogát is megszerzi.
Johann Strobl, az osztrák bankcsoport vezérigazgatója fontos stratégiai lépésnek nevezte a tranzakciót Közép- és Kelet-Európa egyik legvonzóbb piacán.
A legfrissebb adatok szerint a Garanti Bank Romania aktívumainak az értéke 16,7 milliárd lej (mintegy 1275 milliárd forint), a piaci részesedése pedig 1,89 százalék, amivel a 11. helyen áll a piacon. A felvásárlás előtt a Raiffeisen 9,31 százalékos piaci részesedéssel a hatodik helyen állt.
Az egyesülést követően a Raiffeisen a mérlegfőösszeg alapján a negyedik legjelentősebb szereplővé válik.
Ezzel közvetlenül a helyi Banca Transilvania, a francia BRD és az olasz UniCredit mögé zárkózik fel.
A főként Spanyolországban és Dél-Amerikában aktív BBVA még tavaly döntött a romániai kivonulásról. Az eladásra kínált érdekeltségekért komoly verseny folyt a piacon. A nyertes Raiffeisen mellett az ING és az Intesa Sanpaolo is tett ajánlatot. A tranzakció a tervek szerint 2026 negyedik negyedévében zárul le véglegesen.
