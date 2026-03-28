  • Megjelenítés
Bankot vett a Raiffeisen Magyarország szomszédjában
Bank

MTI
|
Portfolio
Az osztrák Raiffeisen Bank 591 millió euróért (~230 milliárd forintért) felvásárolta a spanyol BBVA romániai érdekeltségeit. Az akvizícióval a Raiffeisen az ország negyedik legnagyobb pénzintézetévé lép elő - számolt be az MTI.

Az ügylet keretében

a Raiffeisen a Garanti Bank Romania mellett a Garanti BBVA Leasing és a Garanti BBVA Fleet Management tulajdonjogát is megszerzi.

Johann Strobl, az osztrák bankcsoport vezérigazgatója fontos stratégiai lépésnek nevezte a tranzakciót Közép- és Kelet-Európa egyik legvonzóbb piacán.

A legfrissebb adatok szerint a Garanti Bank Romania aktívumainak az értéke 16,7 milliárd lej (mintegy 1275 milliárd forint), a piaci részesedése pedig 1,89 százalék, amivel a 11. helyen áll a piacon. A felvásárlás előtt a Raiffeisen 9,31 százalékos piaci részesedéssel a hatodik helyen állt.

Még több Bank

Az egyesülést követően a Raiffeisen a mérlegfőösszeg alapján a negyedik legjelentősebb szereplővé válik.

Ezzel közvetlenül a helyi Banca Transilvania, a francia BRD és az olasz UniCredit mögé zárkózik fel.

A főként Spanyolországban és Dél-Amerikában aktív BBVA még tavaly döntött a romániai kivonulásról. Az eladásra kínált érdekeltségekért komoly verseny folyt a piacon. A nyertes Raiffeisen mellett az ING és az Intesa Sanpaolo is tett ajánlatot. A tranzakció a tervek szerint 2026 negyedik negyedévében zárul le véglegesen.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility