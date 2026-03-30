Meghirdette közgyűlését a Gránit Bank
A Gránit Bank Nyrt. április 28-án, kedden tartja éves rendes közgyűlését – közölte a társaság a BÉT honlapján.

A közgyűlés

  • időpontja: 2026. április 28. napja (kedd) 10 óra,
  • helyszíne: Dorothea Hotel (Donau Bálterem) 1051 Budapest, Dorottya utca 2. (Bejárat: 1051 Budapest, Apáczai Csere János utca 13.),
  • megtartásának módja: személyes megjelenéssel.

A közgyűlés napirendje:

  1. A Társaság 2025. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített éves (egyedi) és konszolidált beszámolói, valamint a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatok
  2. A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
  3. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése, döntés a felmentvény megadásáról
  4. Döntés a Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó könyvvizsgáló választásról és díjazásának megállapításáról
  5. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról - és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról (I.2.)
  6. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (I.2., II.1.,V.1.(2) a),V.2.(2) (f)–(h), V.2.(4), VI. 1. (2), (4) (s) – (t), XIII. (6))
  7. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása - és ezzel összefüggésben döntés az Alapszabály módosításáról (VI.6.)
  8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:264. §-a szerinti vagyonszerzés feltételeinek előzetes jóváhagyása.
  9. Egyebek

A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2026. április 21. napja.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A közgyűlés írásos dokumentumai (így a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege) 2026. április 7-től (kedd) állnak rendelkezésre – közölte a társaság.

