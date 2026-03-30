  • Megjelenítés
Meghirdette közgyűlését az MBH Bank
Bank

Meghirdette közgyűlését az MBH Bank

Portfolio
Az MBH Bank Nyrt. 2026. április 27-én 10 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését – derült ki a BÉT honlapján megjelent közleményből.

A közgyűlés

  • időpontja: 2026. április 27. (hétfő) 10 óra,
  • helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
  • megtartásának módja: személyes megjelenés.

A közgyűlés napirendje:

  1. A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések meghozatala.
  2. A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javadalmazási Politikáról.
  3. A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
  4. Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére
  5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása (az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatára, valamint a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására) és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása
  6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről
  7. A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
  8. Igazgatósági, felügyelőbizottsági, auditbizottsági, javadalmazási bizottsági, kockázatvállalásikockázatkezelési bizottsági valamint jelölő bizottsági tagok tiszteletdíjának a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos összegben történő megállapítása.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően kerülnek közzétételre.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. április 17.

Még több Bank

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2026. április 23-án 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility