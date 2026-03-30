Meghirdette közgyűlését az MBH Bank

A közgyűlés

időpontja: 2026. április 27. (hétfő) 10 óra,

helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

megtartásának módja: személyes megjelenés.

A közgyűlés napirendje:

A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések meghozatala. A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javadalmazási Politikáról. A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása (az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatára, valamint a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására) és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása Igazgatósági, felügyelőbizottsági, auditbizottsági, javadalmazási bizottsági, kockázatvállalásikockázatkezelési bizottsági valamint jelölő bizottsági tagok tiszteletdíjának a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos összegben történő megállapítása.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően kerülnek közzétételre.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. április 17.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2026. április 23-án 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.