Meghirdette közgyűlését az MBH Bank

A közgyűlés
- időpontja: 2026. április 27. (hétfő) 10 óra,
- helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
- megtartásának módja: személyes megjelenés.
A közgyűlés napirendje:
- A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések meghozatala.
- A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javadalmazási Politikáról.
- A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére
- A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása (az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatára, valamint a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására) és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása
- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről
- A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
- Igazgatósági, felügyelőbizottsági, auditbizottsági, javadalmazási bizottsági, kockázatvállalásikockázatkezelési bizottsági valamint jelölő bizottsági tagok tiszteletdíjának a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos összegben történő megállapítása.
A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően kerülnek közzétételre.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. április 17.
A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2026. április 23-án 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.
