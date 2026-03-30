  • Megjelenítés
Minden bankszámla egy helyen: egy vadiúj bankfüggetlen pénzügyi appot fejlesztettek a magyaroknak
Bank

Minden bankszámla egy helyen: egy vadiúj bankfüggetlen pénzügyi appot fejlesztettek a magyaroknak

Portfolio
Bankfüggetlen pénzügyi menedzsment platform indul el Magyarországon, amely egy felületen jeleníti meg a különböző pénzintézeteknél vezetett számlákat, a készpénzes kiadásokat és a megosztott bankszámlákat, valamint a felhasználók szokásaihoz igazítva képes megmutatni a versenyképes alternatívákat.
Információ és jelentkezés

Az alkalmazáshoz CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, Raiffeisen, Revolut, OTP, UniCredit és Wise számlákat egyaránt csatlakoztatni lehet, az app pedig automatikusan szinkronizálja a tranzakciókat, kategorizálja a kiadásokat, és havi statisztikákban mutatja meg a banki és egyéb költségeket, kiadásokat - közölte az appot elindító Bank360. Az applikáció Bank360 Koin néven válik elérhetővé.

Az alkalmazás a Mastercard Open Finance megoldására épül, amely biztosítja a bankok és az alkalmazás közötti adatkapcsolatot. Az alkalmazás iOS és Android platformra is letölthető.

Az EU PSD2 irányelve alapján a bankoknak lehetővé kell tenniük, hogy az ügyfelek felhatalmazott számlainformációs szolgáltatói (AISP), vagy fizetési kezdeményezési szolgáltatói (PISP) lincensszel rendelkező harmadik felek számára hozzáférést adjanak saját tranzakciós adataikhoz.

A felhasználók biztonságos azonosítást követően felhatalmazhatják számlavezető bankjaikat a szükséges adatok megosztására – ezután az alkalmazás adatvédett rendszeren kapja meg a tranzakciók adatait, amelyekből elemzéseket, vagy akár a felhasználók szokásaihoz illeszkedő szolgáltatásokat ajánlhat.

Még több Bank

Meghirdette közgyűlését a Gránit Bank

Meghirdette közgyűlését az MBH Bank

New York a világ vezető pénzügyi központja, Budapest is előrelépett a listán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja
Bankot vett a Raiffeisen Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility