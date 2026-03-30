Minden bankszámla egy helyen: egy vadiúj bankfüggetlen pénzügyi appot fejlesztettek a magyaroknak

Az alkalmazáshoz CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, Raiffeisen, Revolut, OTP, UniCredit és Wise számlákat egyaránt csatlakoztatni lehet, az app pedig automatikusan szinkronizálja a tranzakciókat, kategorizálja a kiadásokat, és havi statisztikákban mutatja meg a banki és egyéb költségeket, kiadásokat - közölte az appot elindító Bank360. Az applikáció Bank360 Koin néven válik elérhetővé.
Az alkalmazás a Mastercard Open Finance megoldására épül, amely biztosítja a bankok és az alkalmazás közötti adatkapcsolatot. Az alkalmazás iOS és Android platformra is letölthető.
Az EU PSD2 irányelve alapján a bankoknak lehetővé kell tenniük, hogy az ügyfelek felhatalmazott számlainformációs szolgáltatói (AISP), vagy fizetési kezdeményezési szolgáltatói (PISP) lincensszel rendelkező harmadik felek számára hozzáférést adjanak saját tranzakciós adataikhoz.
A felhasználók biztonságos azonosítást követően felhatalmazhatják számlavezető bankjaikat a szükséges adatok megosztására – ezután az alkalmazás adatvédett rendszeren kapja meg a tranzakciók adatait, amelyekből elemzéseket, vagy akár a felhasználók szokásaihoz illeszkedő szolgáltatásokat ajánlhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
