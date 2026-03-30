New York a világ vezető pénzügyi központja, Budapest is előre lépett a listán

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group 39. alkalommal kiadott félévi ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI) összetett, 147 kritériumot és 34 468 befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült. A cég 120 várost, térséget és országot vett fel a listára, nullától ezer pontig terjedő értékelési skálát alkalmazva.
A ház idei első, tavaszi globális rangsorában az első két helyen álló New Yorkot és Londont Hongkong, Szingapúr és San Francisco követi a felső ötös mezőnyben.
Az első tíz között szerepel Sanghaj, Dubaj, Szöul, Sencsen és Tokió,
az első húszban rajtuk kívül jelen van Zürich, Los Angeles, Boston, Chicago, Frankfurt, Luxemburg, Washington, Genf, Párizs és Amszterdam.
London - amely a brit EU-tagság hat évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) előtt sokáig vezette a rangsort - az új, tavaszi listán 766, New York 767 pontot kapott a megszerezhető ezerből.
New York 2018 szeptembere óta áll
a Z/Yen félévenkénti pénzügyi szolgáltatási világranglistájának első helyén, de már a tavaly őszi rangsorban is egy pontra szűkült az előnye.
Azóta London és New York pontszáma egyaránt eggyel nőtt, így maradt a minimális különbség a két pénzügyi központ között.
A Z/Yen ismertetése szerint 56 pénzügyi központ helyezése javult, tizenkettőé nem változott, 52 vizsgált város és térség ugyanakkor lejjebb csúszott a ranglistán 2025 ősze óta.
Tizenegy város vagy ország tíz vagy ennél is több hellyel feljebb jutott, 12 viszont tíz helyezéssel vagy még nagyobb mértékben hátrébb került.
A legnagyobb javulást Bermuda és Ciprus érte el: a két ország az előző rangsorhoz képest egyaránt 23 helyezéssel jutott feljebb. Őket követi Madrid 19 helyezésnyi javulással.
Budapest az új GFCI-rangsorban a tavaly őszi 115. helyről a 107. helyre emelkedett, megelőzve ezzel a térségi EU-fővárosok közül Rigát és Szófiát. A magyar főváros értékelési pontszáma a tavaly őszi 632-ről 637-re javult.
A közép- és kelet-európai térség más EU-fővárosai közül Prága két helyezéssel került feljebb, és jelenleg a 95. helyen áll, Varsó a tavaly őszi 93. helyezés után az idén a 85. helyen áll.
A Z/Yen idei tavaszi ranglistájának utolsó, 120. helyére - a tavaly őszi sorrendhez hasonlóan - ismét Buenos Aires került 565 ponttal.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
