Bankkártya-terminál üzemeltető cégeket vett a célkeresztjébe a GVH
Bankkártya-terminál üzemeltető cégeket vett a célkeresztjébe a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.-vel (Fizetési Pont) és az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-vel (O.F.SZ.) szemben - közölte a GVH.
A közlemény részletezi, hogy az elmúlt időszakban jelentős számú panasz érkezett a versenyhatósághoz, melyek alapján a vállalkozások vélhetően megtévesztik üzletfeleiket egyes díjtételek és szerződéses feltételek tekintetében, valamint számottevően korlátozhatják üzletfeleik döntési szabadságát. A Fizetési Pont és az O.F.SZ. már nem először kerültek a GVH látókörébe:

A piaci jelzések értékelését követően a GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a vállalkozásokkal szemben üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmának feltételezett megsértése miatt. A Gazdasági Versenyhivatal azt írta, gyanúja szerint a cégek:

  • az automatikus szerződéshosszabbítás, valamint a kötbérfizetés feltételei kapcsán valószínűsíthetően elhallgatnak, elrejtenek lényeges információkat, illetve azokat homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátják az üzletfeleik a rendelkezésére;
  • valószínűsíthetően korlátozzák üzletfeleik döntési szabadságát azzal, hogy a szerződés felbontásának kilátásba helyezésével, valamint magas kötbérköveteléssel presszionálják korábbi és passzív partnereiket a szerződés aktív fenntartására, avagy új szerződés kötésére;
  • valószínűsíthetően megtévesztik üzletfeleiket a POS-terminálok üzemeltetéséhez kapcsolódó díjak népszerűsítése, valamint az „Év POS terminál üzemeltetője” díj megjelenítése során.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

