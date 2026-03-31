Belföldi felvásárlás az OTP-nél: hitelközvetítőt vett a legnagyobb magyar bank
Az OTP Bank képviselői szerződést írtak alá a Financial Expert Kft. (Finex) megvásárlásáról, a tranzakció a szükséges versenyhivatali jóváhagyással fog lezárulni, és célja, hogy a hitelközvetítői piacon az OTP Csoport jelenleg is aktív és kiemelt jelenléte tovább növekedjen - közölte a bank. A most felvásárolt cég a legutóbbi, 2024-es lezárt évét 1,716 milliárd forintos nettó árbevétellel és 248 millió forintos adózott eredménnyel teljesítette.

A hitelközvetítői piac az elmúlt években változott, különösen az ügyfélelérés, a digitális megoldások és a pénzügyi tanácsadás területén, az OTP Csoport a jövőben is részt kíván venni a szektor működésében a bank közleménye szerint.

A cél, hogy

A FINEX TOVÁBBRA IS TÖBB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ TERMÉKEIT KÍNÁLJA, ÍGY AZ ÜGYFELEK KÜLÖNBÖZŐ AJÁNLATOK KÖZÜL VÁLASZTHATNAK.

A Finex csatlakozása fontos mérföldkő az OTP Csoport ökoszisztéma-építési stratégiájában, amellyel egységesebb, gyorsabb szolgáltatási folyamatot tudnak kialakítani Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerint. A Finex az OTP Csoport rendszerébe kerül, ahol az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó szolgáltatások egy helyen lesznek elérhetők, ami egyszerűsítheti az ügyintézést. Az OTP Csoport a továbbiakban is aktívan keresi az akvizíciós célpontokat, Létay Balázs, az OTP Bank igazgatója szerint a Finex megvásárlása is jelzi, hogy a belföldi növekedést is kiemelten kezelik.

A MEGLÉVŐ PARTNERI KAPCSOLATOK FENNMARADNAK, A TRANZAKCIÓ EZEKET NEM ÉRINTI.

A tranzakció egy tudatos építkezési folyamat következő lépcsőfokát jelenti, az OTP Csoporttal való együttműködés stabil alapot teremt ehhez a jövőben – vélte Eckert László, a Financial Expert Kft. alapító-tulajdonosa. Az akvizíció nem csupán növekedést jelent, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőben új szintre emeljük mindazt, amit eddig képviselt a bank – emelte ki Pélyi András, az OTP Ingatlanpont és OTP Pénzügyi Pont vezérigazgatója.

