Döntött az MNB: nem változtat a bankok tőkeelőírásán

Az MNB által követett ciklikus rendszerkockázati térkép (CRT) és a fő indikátorait tömörítő ciklikus rendszerkockázati index (CRI) összességében a pénzügyi rendszerben látható ciklikus rendszerkockázatok alacsony, semleges szintjét jelzik, azzal, hogy az ingatlanpiaci kockázatok emelkednek - olvasható az MNB közleményében.

Ennek megfelelően a jegybank által semleges kockázati környezetben előírt 1 százalékos CCyB-rátát meghaladó követelmény meghatározása, mint írják, nem indokolt. A pénzügyi stressz szintje a növekvő geopolitikai feszültségek miatt emelkedett, azonban a tőkepuffer feloldása irányába mutató értéktől továbbra is távol helyezkedik el. Az MNB mindezekre tekintettel

a 2025. július 1-jétől a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta 1 százalékos mértékét 2027. április 1-jétől is fenntartja.

A tartósan fennálló, érdemi lakáspiaci túlértékeltséget és a kereskedelmiingatlan-piacot övező kockázatokat az MNB célzottan, mindkét szegmens vonatkozásában 1-1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffer (sSyRB) alkalmazásával kezeli 2026. január 1-jétől. Az MNB a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta mértékét negyedévente állapítja meg.

Címlapkép forrása: todoroff lázár