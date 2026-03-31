Döntött az MNB: nem változtat a bankok tőkeelőírásán
Az MNB legutóbbi döntésével nem változtatott a hazai kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepuffer (CCyB) rátájának 1 százalékos mértékén 2027. április 1-jétől. A tőkekövetelmény a szektorális rendszerkockázati tőkepufferrel (sSyRB) együtt fenntartja a bankok sokkellenálló képességét anélkül, hogy a banki hitelezési kapacitásnak gátját jelentené - ismertette az MNB.

Az MNB által követett ciklikus rendszerkockázati térkép (CRT) és a fő indikátorait tömörítő ciklikus rendszerkockázati index (CRI) összességében a pénzügyi rendszerben látható ciklikus rendszerkockázatok alacsony, semleges szintjét jelzik, azzal, hogy az ingatlanpiaci kockázatok emelkednek - olvasható az MNB közleményében.

Ennek megfelelően a jegybank által semleges kockázati környezetben előírt 1 százalékos CCyB-rátát meghaladó követelmény meghatározása, mint írják, nem indokolt. A pénzügyi stressz szintje a növekvő geopolitikai feszültségek miatt emelkedett, azonban a tőkepuffer feloldása irányába mutató értéktől továbbra is távol helyezkedik el. Az MNB mindezekre tekintettel

a 2025. július 1-jétől a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta 1 százalékos mértékét 2027. április 1-jétől is fenntartja.

A tartósan fennálló, érdemi lakáspiaci túlértékeltséget és a kereskedelmiingatlan-piacot övező kockázatokat az MNB célzottan, mindkét szegmens vonatkozásában 1-1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffer (sSyRB) alkalmazásával kezeli 2026. január 1-jétől. Az MNB a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta mértékét negyedévente állapítja meg.

Váratlan fodulat: lecsengett a készpénzmentes forradalom a gazdag európai országban

Mindenkit megnyugtatott a Fed elnöke a magánhitelpiaccal kapcsolatban

Belföldi felvásárlás az OTP-nél: hitelközvetítőt vett a legnagyobb magyar bank

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek
Eltörlik a bankkártyás fizetési pótdíjat, kiakadtak a bankok és a boltok Ausztráliában
