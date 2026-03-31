Eltörlik a bankkártyás fizetési pótdíjat, kiakadtak a bankok és a boltok Ausztráliában

A Reserve Bank of Australia (RBA) egy több hónapos nyilvános konzultációs folyamat lezárásaként jelentette be a döntést. Ennek értelmében
megszüntetik a kártyás pótdíjak felszámításának lehetőségét az EFTPOS-, a Mastercard- és a Visa-hálózatokon.
Ezt a fajta pótdíjat a bankkártyás fizetéseknél az elfogadóhely (kereskedő, szolgáltató) számíthatja fel a vásárlónak azért, mert bankkártyával fizet készpénz helyett.
A lépés hátterében az áll, hogy a kereskedők egyre gyakrabban kártyatípustól függetlenül, egységesen számítják fel ezt a díjat. Emellett a készpénzhasználat visszaszorulása is tovább csökkentette a korábbi szabályozás hatékonyságát.
A pótdíjak eltörlése mellett az RBA 0,8 százalékról 0,3 százalékra csökkenti a hitelkártyák után fizetendő bankközi jutalékot (interchange fee). Ez a módosítás évi mintegy 900 millió ausztrál dolláros költségmegtakarítást hozhat a vállalkozásoknak. Ugyanakkor a bankok bevételeit érzékenyen érintheti a döntés.
Az Ausztrál Bankszövetség (ABA) határozottan elítélte az intézkedést. Simon Birmingham, a szervezet vezérigazgatója szerint a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bankközi jutalék csökkentése nem mérsékli érdemben a kereskedők költségeit. Úgy véli, a lépés csupán a multinacionális fizetési és technológiai szolgáltatók zsebébe irányítja át a pénzt. A szövetség arra is figyelmeztetett, hogy a fogyasztók a jövőben magasabb kártyadíjakkal, emelkedő kamatokkal és rövidebb kamatmentes periódusokkal szembesülhetnek.
Az Ausztrál Étterem- és Kávézószövetség szintén aggodalmát fejezte ki az új szabályok miatt. Álláspontjuk szerint a változások arra kényszerítik majd a vendéglátóhelyeket, hogy közvetlenül az árakba építsék be a fizetési tranzakciók költségeit.
A tilalom az American Expressre egyelőre nem vonatkozik. A háromszereplős kártyahálózatok, a mobilpénztárcák, a halasztott fizetési szolgáltatások (BNPL), valamint az e-kereskedelmi platformok szabályozását egy később induló felülvizsgálat során rendezik. Ezt a folyamatot az RBA 2026 közepén kezdi meg.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
