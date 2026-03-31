Mindenkit megnyugtatott a Fed elnöke a magánhitelpiaccal kapcsolatban

Jerome Powell, a Fed elnöke hétfőn a Harvard Egyetemen tartott rendezvényen beszélt a magánhitelpiac kockázatairól. Azt mondta: a jegybank figyelemmel kíséri az ágazat fejleményeit, de jelenleg nem lát rendszerszintű fenyegetést - írja a Reuters.

Powell hangsúlyozta, nem szeretné azt a benyomást kelteni, mintha a Fed félvállról venné a kockázatokat. A jegybank elsősorban a bankrendszerrel való kapcsolódási pontokat és a fertőzési kockázatokat vizsgálja.

Ilyen jellegű veszélyekre azonban egyelőre nem találtak bizonyítékot.

Az átláthatatlan privát hitelpiacon ugyan biztosan lesznek veszteségek, de az elnök szerint ezek nem hordozzák magukban egy szélesebb körű, rendszerszintű esemény ismérveit.

A Fed elnöke arra is rámutatott, hogy a magánhitelezés a teljes piaci eszközállománynak viszonylag kis szeletét teszi ki. A szabályozó hatóságok ráadásul pontosan tisztában vannak a bankok kitettségével.

A jegybank mind az ágazatot működtető intézmények vezetőitől, mind pedig a bankoktól

rendszeresen kap információkat a háttérben zajló folyamatokról

- nyugtatott meg mindenkit a Fed-elnök.

A jelenségről itt írtunk bővebben:

