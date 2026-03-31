Váratlan fodulat: lecsengett a készpénzmentes forradalom a gazdag európai országban

Az SNB kutatása szerint a mobilfizetési alkalmazások – például a svájci Twint vagy az Apple Pay – használata 2025-ben a tranzakciók 17 százalékát tette ki.

Ez enyhe visszaesést jelent a 2024-es 18 százalékhoz képest.

A legnépszerűbb fizetési mód továbbra is a bankkártya maradt, amely a vásárlások 37 százalékát adta. A készpénz a személyes tranzakciók 30 százalékánál cserélt gazdát, ami pontosan megegyezik az egy évvel korábbi aránnyal.

A megkérdezettek elsöprő többsége a készpénzhasználat fenntartása mellett foglalt állást.

Mindössze 2 százalékuk szüntetné meg teljesen ezt a fizetési módot arra hivatkozva, hogy nem praktikus, vagy mert illegális tevékenységekhez használják.

Marcel Stadelmann, a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyetemének fizetési rendszerekkel foglalkozó kutatója szerint az emberek nagyra értékelik a készpénz nyújtotta anonimitást. Hozzátette, hogy sokan nem szeretnek digitális nyomot hagyni maguk után, amikor kártyával vagy mobilalkalmazással fizetnek. A szakember úgy véli, hogy a koronavírus-járvány idején hozott kormányzati intézkedések ismételten ráirányították a lakosság figyelmét az adatvédelmi kérdésekre.

A kutató rámutatott: a mobilfizetés terjedése elsősorban azért torpant meg, mert a svájciak többsége már rendelkezik ilyen alkalmazásokkal. A mindennapos használatuk növeléséhez azonban további ösztönzőkre lenne szükség. Ahhoz, hogy az azonnali fizetési rendszerek még vonzóbbá váljanak, gyorsabbá és kényelmesebbé kell tenni a folyamatot. Emellett olyan funkciókat is biztosítani kell a felhasználóknak, amelyek segítik a költések tudatos nyomon követését.

Forrás: Reuters

