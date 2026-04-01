A legnagyobb svájci bank vezére bemondta: a készpénz a király

Sergio Ermotti, a UBS vezérigazgatója kedden megerősítette, hogy legalább 2027 áprilisáig a svájci nagybank élén marad. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy ennél tovább is megtartja tisztségét - írja a Reuters.

Az utódlás kérdésével kapcsolatban Ermotti úgy fogalmazott, hogy a döntést a bank aktuális igényei alapján kell majd meghozni. Ezzel gyakorlatilag nyitva hagyta a kérdést, és egyelőre nem nevezett meg lehetséges jelölteket.

A befektetési környezetre rátérve a UBS első embere arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben

kifejezetten jó stratégia lehet a magasabb készpénzarány tartása a portfóliókban.

Emellett hangsúlyozta, hogy Svájcnak mindent meg kell tennie biztonságos menedék státuszának megőrzéséért a nemzetközi pénzügyi piacokon.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images