Adósságcsapdában a görögök, milliókat zártak ki a hitelfelvételből

Közel hárommillió, az előző évtized adósságválságából visszamaradt nemteljesítő hitel akadályozza a görög gazdaság növekedését. A probléma görögök tömegei számára teszi elérhetetlenné a hitelfelvételt – figyelmeztetett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyik vezető munkatársa a Reuters szerint.

Az IMF becslése szerint a rendezetlen nem teljesítő hitelek

mintegy 2,4 millió embert érintenek még mindig Görögországban.

Erről Charles Cohen, az IMF pénzpiaci tanácsadója beszélt, aki a szervezet görög pénzügyi szektor értékelési programját (FSAP) vezeti. "Ez hatalmas szám a görög gazdaság méretéhez képest.

A rendszer képtelen volt megbirkózni velük, ezért úgy gondoljuk, reformokra van szükség

– fogalmazott a szakember.

A görög bankszektort a 2009 és 2018 közötti válság idején ki kellett menteni, miután az ágazat súlyos veszteségeket szenvedett az államkötvényeken.

A gazdasági szabadesés a nem teljesítő hitelek arányát a teljes hitelállomány csaknem felére tornázta fel.

Azóta a gazdaság talpra állt: a bankokat újra privatizálták, és ismét nyereségesen működnek. Az ország a mentőcsomagból felvett hiteleit határidő előtt törleszti. Az IMF legutóbbi jelentése szerint a pénzügyi feltételek folyamatosan javulnak, a bankrendszer pedig jól teljesített a stresszteszteken.

A görög pénzügyminisztérium szerint a nemteljesítő hitelek állománya csupán egy "örökölt probléma", amely nem fékezi a növekedést. Charles Cohen ezzel szemben úgy látja, hogy a teljes kilábalást igenis hátráltatja ez a helyzet. Szerinte a megszorítások évei alatt bér- és nyugdíjcsökkentést elszenvedő átlagpolgárok továbbra is ki vannak zárva a hitelezésből. "A legfontosabb a háztartások mérlegének rendezése.

Olyan helyzetet kell teremteni, amelyben az átlagos görög állampolgár ismét aktív szereplője lehet a jelzálog- és a kisvállalkozói hitelpiacnak

– hangsúlyozta.

Görögország 2019-ben másodlagos piacot és eszközvédelmi programot hozott létre a rossz hitelek kezelésére. Ennek révén a bankok mintegy 60 milliárd eurónyi problémás hitelt értékpapírosítottak, majd adtak át a követeléskezelőknek. A rendszer azonban nem működik elég gyorsan. A bankok, a követeléskezelők és a jelzálogadósok közötti bírósági viták évekig elhúzódnak, részben azért, mert nincs elegendő, kifejezetten ilyen ügyekre szakosodott bíró.

Mivel a kis- és középvállalkozások jelentős része a válság óta kiszorult a hitelpiacról, a bankok hitelezése néhány nagy görög vállalatra koncentrálódik. Ez a koncentráció sebezhetőbbé teszi a pénzintézeteket a nemzetközi turbulenciákkal szemben. "A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelezés továbbra is alacsony szinten áll. A banki hitelezés újbóli diverzifikálása ezekbe a szektorokba kulcsfontosságú, de nem egyszerű feladat" – zárta gondolatait Cohen.

