Karácsony-hatás az Otthon Startnál, négy éve nem robbant ekkorát a magyarok számlaegyenlege

Másfélszer annyi hitelt vett fel a magyar lakosság idén év elején, mint egy évvel korábban. A tavaly szeptemberben elindult Otthon Start Program a december közepétől január közepéig kitartó „holt szezon" ellenére február végén már 958 milliárd forintnyi hitelfelvételnél járt, ami több mint 28 ezer szerződést jelenthet. A vállalati hitelezés szerényen muzsikált februárban, az igazán kiugró számokat pedig a lakossági bankbetéteknél látjuk: egyetlen hónap alatt 640 milliárd forinttal emelkedett a háztartások számlaegyenlege, aminél nagyobb bővülésre utoljára a 2022-es választások előtt volt példa.

Közzétette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankszektor februári hitelpiaci és betéti statisztikáit. Ezúttal is a lakossági hitelezéssel kezdjük: februárban 46%-os, az év első két hónapjában 50%-os bővülést látunk az új kihelyezésekben az egy évvel korábbihoz képest.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2026 eddig 103,6% 17,6% -7,4% -29,1% 50,3% 2026. február 104,0% 21,0% -1,3% -39,2% 46,4% Forrás: MNB, Portfolio

Miközben a lakáshitelezés 104%-kal 246 milliárd forintra bővült februárban, a személyi kölcsönök 21%-kal 96 milliárd forintra ugrottak, a babaváró hitel pedig lényegében stagnált, 17 milliárd forinton. A munkáshitel 9 milliárdja hosszú idő után először magasabb, mint az előző havi érték, de messze elmarad az egy évvel korábbi 29 milliárdtól.

Bár a karácsonyi ünnepek hatására december második és január első felében kevesebb volt a hitelkérelem-befogadás a bankoknál, összességében az Otthon Startnak köszönhetően továbbra is 9000 feletti új szerződés köttetett a korábbi hónapokban megszokott havi 6000-8000-rel szemben. A személyi kölcsönöknél 10%-kal, 26 ezer fölé nőtt az új szerződésszám februárban.