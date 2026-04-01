Karácsony-hatás az Otthon Startnál, négy éve nem robbant ekkorát a magyarok számlaegyenlege

Közzétette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankszektor februári hitelpiaci és betéti statisztikáit. Ezúttal is a lakossági hitelezéssel kezdjük: februárban 46%-os, az év első két hónapjában 50%-os bővülést látunk az új kihelyezésekben az egy évvel korábbihoz képest.
|Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
|Lakáshitel
|Személyi kölcsön
|Babaváró hitel
|Egyéb
|Összesen
|2026 eddig
|103,6%
|17,6%
|-7,4%
|-29,1%
|50,3%
|2026. február
|104,0%
|21,0%
|-1,3%
|-39,2%
|46,4%
|Forrás: MNB, Portfolio
Miközben a lakáshitelezés 104%-kal 246 milliárd forintra bővült februárban, a személyi kölcsönök 21%-kal 96 milliárd forintra ugrottak, a babaváró hitel pedig lényegében stagnált, 17 milliárd forinton. A munkáshitel 9 milliárdja hosszú idő után először magasabb, mint az előző havi érték, de messze elmarad az egy évvel korábbi 29 milliárdtól.
Bár a karácsonyi ünnepek hatására december második és január első felében kevesebb volt a hitelkérelem-befogadás a bankoknál, összességében az Otthon Startnak köszönhetően továbbra is 9000 feletti új szerződés köttetett a korábbi hónapokban megszokott havi 6000-8000-rel szemben. A személyi kölcsönöknél 10%-kal, 26 ezer fölé nőtt az új szerződésszám februárban.
