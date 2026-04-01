Ketyeg a bomba a technológiai cégeknél, egy ravasz finanszírozási trükkel próbálják eltitkolni a bajt a hitelezők
A magánhitelpiac szereplői egyre gyakrabban nyújtanak fizetési könnyítéseket adósaiknak, hogy elkerüljék a hitelek bedőlését. A "PIK-jelenség" a szektor mélyülő feszültségeiről és a problémák elodázásáról árulkodik - hívta fel a figyelmet a Reuters.
Az úgynevezett PIK (payment in kind) konstrukciók terjedése lehetővé teszi az adósok számára, hogy a kamatot ne a felmerülésekor fizessék meg, hanem a fizetendő összeget a hitel tőkéjéhez írják hozzá. A Houlihan Lokey befektetési bank elemzői szerint 2025 végére

a szoftvercégeknek nyújtott magánhitelek több mint egyharmada tartalmazta a PIK-re váltás lehetőségét.

Ez háromszorozódást jelent mindössze három év alatt. Az Oxford Economics becslése alapján a PIK-ből származó bevétel az üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) nettó befektetési jövedelmének már több mint 20 százalékát adja. Ennek a hányadnak a fele pedig kifejezetten a technológiai szektorhoz kötődik.

A jelenség hátterében kettős nyomás áll. A legnagyobb BDC-k, mint például az Ares Strategic Income Fund, az Apollo Debt Solutions és a BlackRock HPS Corporate Lending Fund, jelentős tőkekivonási hullámmal szembesülnek. A befektetők ugyanis az átláthatósági aggályok és a romló hitelminőség miatt igyekeznek kiszállni ezekből a konstrukciókból.

A nyomás miatt több alap kénytelen volt korlátozni a visszaváltásokat.

Eközben a hitelfelvevő szoftvercégek is nehéz helyzetbe kerültek. Ezek a vállalatok a 2020 és 2021 közötti alacsony kamatkörnyezetben vállaltak jelentős adósságot. Most viszont egyszerre kell szembenézniük a mesterséges intelligencia jelentette piaci kihívásokkal, a közelgő hitellejáratokkal, a zuhanó részvényárfolyamokkal és a jövedelmezőségi problémákkal.

A BDC-k számára a PIK-konstrukciók kínálják a legkézenfekvőbb megoldást arra, hogy a nemteljesítő hitelek arányát alacsonyan tartsák, legalábbis papíron. Robert Cohen, a DoubleLine Capital globális fejlett piaci hitelekért felelős igazgatója szerint a hitelezők abban érdekeltek, hogy a problémát "továbbgörgessék". Emiatt

inkább rugalmasságot biztosítanak az adósnak, ahelyett, hogy nemteljesítést állapítanának meg.

"Mert akkor valószínűleg nyilvánosságra kellene hozniuk ezt a befektetők felé, és le kellene értékelniük a hitelt. Szerintem ezt nem akarják megtenni" - fogalmazott Cohen.

A SOLVE Fixed Income 167 BDC-t felölelő elemzése szerint 2025 harmadik negyedévében a BDC-hitelek nagyjából egyötöde kötődött szoftvercégekhez. A legfrissebb jelentések alapján ez az arány a negyedik negyedévben tovább emelkedett. Saumil Annegiri, a CredCore hitelszerződés-elemző platform társalapítója szerint a szoftveres szolgáltatócégek egyre gyakrabban szegik meg a hitelfeltételeket. A hitelezők a kockázat csökkentése érdekében egyre többször módosítják a kovenánsokat. Ennek egyik módja, hogy elhalasztják az áttérést az árbevételalapú mérőszámokról a jövedelmezőségi mutatókra.

A Houlihan Lokey elemzői ugyanakkor árnyalják a képet. Bár egyre több hitelszerződés tartalmazza a PIK-opciót, 2025 végén az érintett adósoknak mindössze valamivel több mint 5 százaléka élt ténylegesen ezzel a lehetőséggel. Chris Cessna, a Houlihan Lokey tanácsadója szerint azonban komoly kockázatot jelent a jövőre nézve, ha az adósok egy nagyobb csoportja egyszerre kerül likviditási szorításba. Ebben az esetben ugyanis ez az arány ugrásszerűen megnőhetne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

