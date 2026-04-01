Kimondta az amerikai csúcsbankár, amitől sokan rettegtek: visszavonhatatlanul felbomlik a régi világrend

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A kinevezés egyéves időtartamra szól, és a mandátum már januárban kezdetét vette. A Szövetségi Tanácsadó Testület (Federal Advisory Council) a Fed mind a tizenkét kerületéből egy-egy bankszektorbeli képviselőt tömörít. A grémium gazdasági és bankszakmai kérdésekben nyújt tanácsadást a Kormányzótanácsnak. A testület jellemzően évente négyszer ülésezik Washingtonban, tagjai pedig általában három egymást követő egyéves ciklust töltenek a hivatalban.

Fraser 2021-ben lett a Citigroup első számú vezetője. Ezzel ő lett az első nő, aki egy meghatározó amerikai bank élére került.

A kinevezés napján Fraser egy ügyfeleknek szóló levélben megerősítette, hogy a bank elkötelezettsége a Közel-Kelet iránt a jelenlegi konfliktus ellenére is töretlen. Hozzátette, hogy a kormányzati szakpolitikai döntések egyre közvetlenebb szerepet játszanak a kereskedelem, a technológia és a tőkeáramlás alakításában.

A vezérigazgató szerint az elmúlt hetek eseményei felerősítettek egy régóta formálódó folyamatot. Úgy véli, hogy

a régi világrend és az ahhoz kapcsolódó alapvetések visszavonhatatlanul felbomlóban vannak.

Megfogalmazása szerint az ügyfelek kiemelt figyelemmel követik a világ kormányainak, különösen az Egyesült Államoknak a lépéseit. Azt vizsgálják, hogyan viszonyulnak a döntéshozók az iparpolitika újbóli térnyeréséhez, és mindez mit jelent számukra.

Címlapkép forrása: Louis Douvis / Australian Financial Review via Getty Images